翁曉玲提修憲「人民可提總統罷免案」 1.25兆國防預算再遭藍白封殺

立法院程序委員會。陳祖傑攝



國民黨立委翁曉玲近日提出《憲法增修條文》修正草案，規定只要有選舉人總數1.5%提議、10%連署，一般民眾也可以提出正副總統罷免案。立法院今天召開程序委員會，藍白聯手通過議事日程草案提報院會處理，代表翁的提案有可能排進本週五院會議程。至於民進黨團要求議程列入1.25兆國防特別條例、院版《財劃法》與總預算的提案，被藍白否決，但由於議事日程未確定，在本週五仍有機會列入議程。

根據現行《憲法增修條文》規定，只有立委有權對正副總統提出罷免案，而且需要全體立委4分之1提議、全體立委4分之3投票同意才會成案。不過翁曉玲近日提出《憲法增修條文》修正草案，新增一般民眾可以對正副總統提出罷免案的條文內容，根據草案，只要有選舉人總數1.5%提議、10%連署，一般民眾就可以提出正副總統罷免案。

廣告 廣告

另外，翁曉玲也提出《公投法》修正草案，要求立法院針對重要事項、政策創制或複決所提出的公投案，經立法院院會通過後10日內，交付公民投票，主管機關（中選會）不得拒絕辦理。

此外，民進黨團要求議程列入1.25兆國防特別條例、院版《財劃法》與總預算的提案，被藍白以人數優勢否決，民進黨團書記長陳培瑜批評，國民黨蔣家反共不過三代，到了第四代台北市長蔣萬安開始舔共，在中國對台進行軍事威脅之際，國民黨裡應外合，破壞台灣民主。

由於藍營提案議事日程草案報院會處理，並獲藍白支持通過，代表議事日程尚未定案，翁曉玲提出的2個修法，以及1.25兆國防特別條例、院版《財劃法》與總預算等，仍有機會列入議程。

更多太報報導

藍白聯手四度封殺國防特別條例 政院籲儘速審查、切勿延宕重大政策

藍白啟動彈劾賴清德程序 卓榮泰強調做該辦的事：努力把國家往好的方向進步

藍白啟動邀賴清德程序！黃國昌：22縣市辦說明會 預估明年520投票