翁曉玲提案修法貪污5萬內免罰 律師曝漏洞：以後收4萬9999元

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

台北市環保局清潔隊員因轉贈殘值約32元的回收電鍋被檢舉，近日被依貪污罪判處3月、緩刑2年，並褫奪公權1年，國民黨立委翁曉玲提案修法，主張貪污金額5萬元以下免罰，對此，律師林智群質疑，若成功立法，未來公務員每次只要收賄4萬9999元，鑽漏洞就能免罰；民進黨團則表態，支持調整刑法刑度，但不管加嚴、加寬，「都應均衡思考整個刑度的配置」。

林智群律師昨（3日）透過臉書分析電鍋案，坦言能就此案看出很多問題，「但結論絕對不是翁曉鈴那種」，他表示，微罪指的是有期徒刑3年以下，貪污罪最低5年起跳，指翁曉鈴亂用「微罪不舉」法律名詞。

林智群認為，貪污1元也是貪污，質疑若未來貪污5萬元以下不罰，未來公務員每次收賄只要推4萬9999元方案，即使警察抓到也告不了，還反問：「警察抓到酒駕，收4萬元放人可不可以呢？」

他認為，因為痛恨貪污，所以要求「罪越重越好」，但也因此會變成法官毫無裁量空間，遇到這回清潔隊員案件，要求法院法外開恩，林智群直言「這不是搬石頭砸自己的腳嗎？」

對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今（4日）表示，民進黨團支持調整刑度，但不管加嚴或加寬，都應均衡思考整體刑度配置，否則將造成司法困擾；翁曉玲今天則回應，稱民進黨立委、法務部也提案修法，且修法方向一致。





