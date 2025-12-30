翁曉玲提案降罷總統門檻 吳思瑤批「違憲之母」：台灣倒N輩子霉

翁曉玲（左）提修憲案，吳思瑤（右）批「違憲之母」。（翻攝自翁曉玲、吳思瑤臉書）

國民黨立委翁曉玲今（30日）提出修憲案，主張將罷免總統、副總統的提案權還給人民，門檻僅需選舉人總數1.5%提議、10%連署，對此，民進黨立委吳思瑤怒批翁曉玲為「違憲之母」，指出藍營為鬥爭總統而放寬總統罷免案門檻，直言：「台灣有國民黨，真是倒了N輩子的霉！」

翁曉玲今日在立法院程序委員會提出《憲法增修條文第二條修正草案》，主張希望能賦予人民直接提案罷免總統與副總統的權利，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可提出罷免案。

對此，吳思瑤痛批，「違憲之母」翁曉玲今日一口氣提出2項報復性法案，包括：《公投法》第五條修正案，立法院提出的公投中選會必須舉辦，就算是「違法公投」也不能拒絕，以及《憲法增修條文第二條修正案》，增加「人民罷免總統」的法源，成案門檻極低。

吳思瑤表示，國民黨為自救，把立委罷免案加嚴難度；為鬥爭總統，反而放寬總統罷免案門檻，近日中共舉行環台軍演，吳也指責，藍白在軍演當日拖延軍購條例審議，但對爭議性法案卻毫不手軟，明著來。

此外，中共軍演前，國民黨立委翁曉玲等7名立委曾赴中國廈門出席台商活動，台北市長蔣萬安也出席台北上海雙城論壇，吳思瑤直言：「蔣萬安去中國，帶回軍演的伴手禮；翁曉玲去中國，帶回亂台的新指令。台灣有國民黨，真是倒了N輩子的霉！」





