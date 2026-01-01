翁曉玲提案「放寬罷免總統門檻」許美華：要不要也修法可罷不分區

國民黨立委翁曉玲。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委翁曉玲12月30日提案放寬總統罷免案門檻，不少藍白支持者叫好直呼：「這才是真正的民主！民進黨敢阻擋就是妨礙台灣民主！」對此，科技專家許美華反嗆：「翁大立委要不要同時提案修法，可以罷免不分區立委？誰敢阻擋，就是妨礙台灣民主！要講就來講，不要這時候又雙標，問A答B了！」

翁曉玲12月30日提出「憲法增修條文第二條修正案」，新增罷免總統（副總統）的提案發動權由人民行使，而且門檻極低，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案。翁曉玲宣稱，該修法是希望能夠賦予人民有直接提案可以罷免總統的權力。

廣告 廣告

翁曉玲提案人民可罷免總統副總統！小草稱「這才是真正的民主！民進黨敢阻擋就是妨礙台灣民主！』許美華說：「我只想問，如果真的支持台灣民主，為什麼，一年前藍白立委要修法拉高人民罷免立委的門檻？幫大家複習一下：就是因為藍白立委修法要求一階、二階連署都要附身分證，製造連署高門檻、形同沒收人民罷免權，今年初才會引爆全台大罷免。」

許美華續指：「到底是誰在妨礙台灣民主？現在翁曉玲罷免總統、副總統的提案，連署標準要不要比照辦理？（提醒一下，其實現在人民就可以罷免總統了，只是要立法院2/3投票通過）。還有一件事，翁大立委要不要同時提案修法，可以罷免不分區立委？誰敢阻擋，就是妨礙台灣民主！要講就來講，不要這時候又雙標，問A答B了！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

反擊綠營質疑！翁曉玲嗆：大罷免都敢推 卻不准人民罷免總統？

元旦喊話藍白！賴清德：趕緊通過國防預算！沒有強韌國防就沒有國家