翁曉玲提案「縮短羈押期限」藍委也不挺 將另訂期審查

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國民黨立委翁曉玲。李政龍攝



國民黨立委翁曉玲提出《刑事訴訟法》第108條修正草案，立法院司法法制委員會今（6/11）天進行審查，不過各方立場分歧大，連藍委吳宗憲都認為「很有可能造成我國刑事犯罪偵查的崩潰」。翁曉玲原本想保留送交朝野黨團協商，但綠營強烈反彈，翁因此宣布中午休息，不過休息後，翁宣布另訂期繼續審查，等於讓爭議法案先踩剎車。

翁曉玲提出《刑事訴訟法》第108條修正草案，把偵查中、審判中的羈押期限與延長羈押期限縮短，比如偵查中羈押期間從2個月縮短至1個月，審判中羈押期間從3個月縮短至2個月，引起司法界批評。

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立法院司法法制委員會今天進行審查相關草案，翁曉玲表示，羈押期間應該要大幅減少，才能夠符合《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）規定，而台灣跟日本、南韓相比，羈押期間是真的偏長，常常被人認為「押人取供」，已經背離例外性強制處分的本質。她說，修法有助於督促檢警儘速完成初步偵查以及起訴的決定，也可避免過度依賴羈押作為訴訟進行的替代機制。

吳宗憲發言時表示，自己審查條文時的想法永遠是：實務上能不能落實執行？檢察官、法官、警察、調查官有沒有辦法用？用了以後能不能保障告訴人跟被告的權益？他說，自己也在意修法目的，到底有沒有修法的必要性，如果有，有沒有相關配套措施？會不會因噎廢食，搞得反而整個國家大亂？

吳宗憲說，過去討論預防性羈押的條文時，焦點在於酒駕、毒駕、詐欺、兒少性剝削案件，讓法官可以預防性羈押，當時立法院認為，這種集團性、再犯性或被害人眾多的高危險性案件，因為案件類型比較特殊，所以給予法官有更寬的權力，可以進行預防性羈押，不過今天討論的並不侷限在某些特定案件，所以他不希望這次修法落入救個案、解決個案的情況。

「詐欺、毒品、竊盜、殺人、家庭暴力，這五類案件類型的核准羈押的比例高達83%。」吳宗憲強調，修法若只是為了解決「個案而修法」，反而可能讓重大犯罪案件被告找到脫身空間。

吳宗憲形容，偵查案件並非「去菜市場買菜」，很多時候必須一層一層的查，查到最後才能夠找出最後的犯罪同夥，比如今天查到機房，然後就要從IP、交易紀錄、通聯紀錄等，找到更後面的人，「如果為了某些案子限縮羈押，或者加一大堆的要件，會不會讓人民最痛恨的這83%的案件，反而沒有辦法辦下去？」

吳宗憲表示，自己過去當檢察官的經驗，一個案子羈押兩個月，延押再兩個月，其實很多案子四個月都還沒有辦法完全查得清楚，因為現在案子幾乎都是跨國，跨國資料往返都花非常多的時間，甚至有時候要透過外交部聯絡他國外交部，再交給當地行政部門，「那又是兩三個月。」

「這樣修法之後，很有可能造成我們刑事偵查、犯罪偵查的崩潰。」吳宗憲表示，不希望因少數案件爭議而全面修改制度，讓其他羈押案件大宗的重大犯罪受益。

司法院秘書長高金枝也表示，羈押的核心目的，除了保全偵查以外，也是讓審判程序能夠順利進行，「最重要是後面的判決執行。」她表示，重大刑案一審就要花12個月，二審要花15個月，最高法院要將近兩個月，若大幅縮短羈押期限，恐對重大刑案審理造成衝擊。

高金枝強調，羈押是剝奪被告人身自由，司法院非常高度重視，所以一定快速謹慎，但現實是案件量太大，有些法官一個月就有29件在押案件，「如果當他是有羈押的必要性，可是因為時間到他就必須把他放出去，這是有可能的。」她說，司法院認同羈押不能夠作為押人取供的手段，也提醒法官「羈押是最後手段」，可是有些案件就必須要有羈押期間，讓案件審判能夠順遂進行。

各方發言後，由於意見分歧大，綠營希望多召開公聽會聆聽意見，但翁曉玲認為，先送出委員會，然後再辦公聽會，但綠營質疑，委員會不能辦公聽會，保留送協商就是送出委員會，就沒辦法再辦公聽會，翁曉玲隨後宣布，先中午休息，下午1點半再開會。

不過1點半重啟會議後，民眾黨立委陳昭姿表示，人權正義、司法正義如果能夠好好守住，就是民主國家的開始，所以希望這些修正草案繼續討論。翁曉玲隨後說，議程討論事項第三案到第五案，決定另定期繼續審查。

值得注意的是，今天司法法制委員會原來還要討論《刑事訴訟法》修正草案，包括刪除「勾串共犯或證人之虞」作為羈押事由，還有高院抗告審應自為裁定、禁止檢察官夜間訊問等，被稱為「柯文哲條款」，同樣引起不少批評，不過翁曉玲決定另定期繼續審查，等於讓爭議法案先踩剎車。

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