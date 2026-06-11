翁曉玲提案「縮短羈押期限」連吳宗憲都不挺 律師曝2人「背景差異」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

立委翁曉玲。李政龍攝



立法院司法及法制委員會今（6/11）日審查《刑事訴訟法》第108條修正草案，國民黨立委翁曉玲提案將偵查中羈押期間由現行2個月縮短為1個月，審判中羈押期間由3個月縮短為2個月，引發朝野立委熱烈討論。由於外界關注修法是否影響重大刑案偵辦，委員會最終決議將草案保留，待後續再行審查。

翁曉玲提案主張，將偵查羈押及審判羈押期限分別縮短，以防範檢調濫押取供，不過委員會審查時對此意見不一，除了民進黨立委莊瑞雄、張雅琳及范雲等人表達疑慮，認為縮短羈押期限恐衝擊重大刑案偵辦與審理外，就連國民黨立委吳宗憲也表態不支持，認為相關修法涉及重大犯罪案件的偵辦，而非單一個案問題，若依提案內容縮短羈押期限，「這樣修法後，很有可能造成我國刑事犯罪偵查的崩潰。」

廣告 廣告

對此，律師陳君瑋也透過臉書發文，直指「縮短羈押期限」的效果等同「串供不用羈押」。他列出吳宗憲和翁曉鈴的背景，指出吳宗憲具備檢察官實務經驗，也有選舉壓力需要回應民意；相較之下，翁曉玲並無司法實務經驗，只有在學校教過書、以及2年的不分區立委經歷，「哪個人的話比較真實？」

陳君瑋表示，具有實務經驗的人都知道，辦案如同與時間賽跑，尤其被羈押的被告，往往牽涉更多已知或未知共犯仍在外活動。若偵查期間縮短至1個月，即便延長羈押一次，最長也只有2個月時間，檢察官恐無法在期限內完成所有被告訊問與相關調查，最後仍須將人釋放，進而提高串供風險。

因此，他認為縮短羈押期限等於讓檢察官「斷了手臂」，修法效果與「串供不需要羈押」相差無幾，只是「舊酒新裝，換湯不換藥」。

陳君瑋舉例毒駕案指出，單純毒駕未必符合羈押要件，但若涉及販賣毒品案件，由於往往牽涉上游製造、生產、運送及販售網絡，檢方可透過防止串供理由聲請羈押。若未來羈押期限縮短，恐增加嫌犯與共犯聯繫串供的機會，影響案件偵辦。

此外，陳君瑋也質疑修法動機，認為一般不合理法案背後往往存在壓力團體，「請問身為『法律專家』的翁曉玲有什麼壓力團體？是藍白兩黨太多潛在犯罪者？貪污犯？違反國安法的立委，未來沒有保護傘怕被羈押，所以先修法嗎？」

更多太報報導

崔始源宣布來台長住！中文ㄅ級分接拍IP真人版影集 女主角是她

認了來台賣淫！日AV女優「1次3.5萬元」招嫖客 道歉止血「全面停工」

新竹建商遭詐6500萬 銀樓公會發「海捕令」！急追71條UBS金條下落