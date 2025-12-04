翁曉玲提案「貪污5萬不罰」律師轟亂修法：以後公務員收賄推49999方案？

翁曉玲提案修法，貪污金額在5萬以下者不罰，林智群律師痛批，亂修法比不修法更可怕，那以後公務員收賄只要推49999元（5萬有找）方案？ 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市黃姓清潔隊員因將殘餘價值僅32元的回收電鍋轉贈給拾荒婦，被依貪污罪判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。國民黨立委蘇清泉指出，翁曉玲立委為此提案修法，「貪污金額在5萬元以下者不罰」，落實微罪不舉的精神。對此，律師林智群痛批，亂修法比不修法更可怕，那以後公務員收賄只要推49999元（5萬有找）方案？

林智群3日發文表示，清潔隊員拿32元電鍋送人這個案例，可以看出很多問題，但結論絕對不是翁曉玲那種。微罪是指有期徒刑3年以下的罪，貪污罪是最低有期徒刑5年以上的重罪，「貪污1元也是貪污」，怎麼會變成貪污5萬元以下不罰？「那以後公務員每次收賄只要推49999元（5萬有找）方案，警察豈不是抓到也告不了？」

他痛批翁曉玲，亂用「微罪不舉」這個法律名詞，「有這麼低能的立法委員，才會被犯罪者笑說法律拿他沒辦法」。大家都很痛恨貪污，所以要求「罪越重越好」，但法律就是一個標準，當你把這個罪變成越重越好，法官會變成毫無裁量空間，碰到清潔隊員這件事，一堆人再來要求法院法外開恩，這不是搬石頭砸自己的腳嗎？「這些民眾的法律標準浮動程度，比法院自由心證還誇張。」

此外，一堆人抱怨為什麼還要褫奪公權，讓清潔隊員丟飯碗？林智群說明，依貪污治罪條例第17條，貪污罪成立，是應併褫奪公權，這沒得商量，法律規定就是如此，法官只能這樣判，不過該清潔隊員跟清潔隊間是勞務關係，不會因為褫奪公權1年而失去工作。

針對有人質疑，為什麼檢察官不用《刑事訴訟法》第253條「微罪不舉」不起訴？林智群指出，因為法條前提是「輕罪」才可以，貪污是重罪，不適用，再轟「亂修法比不修法更可怕，不懂就不要亂修」！

