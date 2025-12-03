翁曉玲提案「貪污5萬不罰」 律師酸：以後公務員都收賄49999元

國民黨立委翁曉玲希望修法，讓5萬元以下的貪污不要處罰。資料照，廖瑞祥攝



台北市清潔隊員送拾荒婦廢棄電鍋殘值僅32元，被依貪污罪起訴，法院昨判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。國民黨立委蘇清泉指出，立委翁曉玲為此提案修法，為了落實微罪不舉的精神，將設定貪污金額5萬元以下者不罰；律師林智群痛批「不懂就不要亂修」，有這麼低能的立法委員，才會被犯罪者笑說法律拿他沒辦法。

林智群今天（12/3）在臉書分析，「微罪」是指有期徒刑3年以下的罪，貪污罪是最低有期徒刑5年以上的重罪，不是微罪，翁曉鈴不要亂用「微罪不舉」這個法律名詞。「貪污1元也是貪污，怎麼會變成貪污5萬元以下不罰？那以後公務員每次收賄只要推49999元（5萬有找）方案，警察豈不是抓到也告不了你？」

林智群提到，大家都很痛恨貪污，所以要求「罪越重越好」，可是法律就是一個標準，當你把這個罪變成越重越好，法官會變成毫無裁量空間，碰到清潔隊員這個事情，一堆人再來要求法院法外開恩，這不是搬石頭砸自己的腳嗎？只能說「這些民眾的法律標準浮動程度，比法院自由心證還誇張。」

另外，一堆人抱怨為什麼要褫奪公權，讓清潔隊員丟飯碗？林智群說，依照「貪污治罪條例」第17條，貪污罪成立，是應併褫奪公權，這個是沒得商量，法律規定就是如此，法官只能這樣判，不過該清潔隊員跟清潔隊間是勞務關係，不會因為褫奪公權1年而失去工作。

林智群強調，有人質疑為什麼檢察官不用《刑事訴訟法》第253條「微罪不舉」不起訴？那是因為法條前提是「輕罪」才可以，貪污是重罪，不適用。

林智群批評，翁曉玲不要亂用「微罪不舉」這個法律名詞，不懂就不要亂修，「亂修法比不修法更可怕。」

