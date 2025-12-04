翁曉玲提案「貪污5萬以下不罰」 律師嗆：不懂就不要亂修法

即時中心／林韋慈報導

台北市一名清潔隊員日前將廢棄電鍋轉送給拾荒婦人，卻遭同事舉發，最終被依貪污罪起訴。法院昨日判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。對此，國民黨立委蘇清泉指出，立委翁曉玲已提案修法，主張為落實「微罪不舉」精神，貪污金額5萬元以下不罰。然而，律師林智群對此批評：「不懂就不要亂修法。」強調貪污本屬重罪，完全不符合「輕罪」不起訴的條列。

林智群昨（3）日在臉書表示，貪污罪根本不是「微罪」範疇，微罪係指最重本刑三年以下的犯罪，但貪污罪最低本刑就五年以上，屬於重罪，「翁曉鈴請不要亂用『微罪不舉』這個法律名詞。」他進一步指出：「貪污1元也是貪污，怎麼會變成5萬元以下不罰？以後公務員每次收賄只要推出『4萬9999元方案』，警察抓到也不能怎麼樣嗎？」

他痛批「有這麼低能的立法委員，才會被犯罪者笑說法律拿他沒辦法。」 也提到，一堆人抱怨為什麼要褫奪公權，讓清潔隊員丟飯碗，林智群說，依照「貪污治罪條例」第17條，貪污罪成立，是應併褫奪公權，這個是沒得商量，法律規定就是如此，法官只能這樣判，不過該清潔隊員跟清潔隊間是勞務關係，不會因為褫奪公權1年而失去工作。

林智群也表示，有人質疑為什麼檢察官不用《刑事訴訟法》第253條「微罪不舉」不起訴？那是因為法條前提是「輕罪」才可以，貪污是重罪，不適用。他痛批翁曉玲亂用「微罪不舉」這個法律名詞，表示，不懂就不要亂修，「亂修法比不修法更可怕」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

