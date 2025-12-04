翁曉玲提案「貪污5萬以下免罰」...周玉蔻計算「1年可合法入袋千萬不罰貪污金」、大酸：可頒發「如何合法貪污創新奬」！

國民黨立委翁曉玲提案修法， 貪污金額新台幣5萬以下可免除其刑，話題一出引發熱議。資深媒體人周玉蔻今（4）日大酸，「公務員、民代都一樣，每天有5萬元貪污免罪不罰的配額，一年365天，一共一年，合法入袋1千8百25萬元的不罰貪污金耶。十年，近2億！」可以頒發翁曉玲「如何合法貪污創新奬」。

台北市清潔隊員送拾荒婦廢棄電鍋殘值僅32元，被依貪污罪起訴，法院判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。藍委蘇清泉透露，立委翁曉玲為此提案修法，為了落實微罪不舉，將設定貪污金額5萬元以下者不罰、引起廣大議論。

周玉蔻今日在臉書發文表示，藍委翁曉玲提案修法5萬元以下不算貪污的意思是，「公務員、大官、小官立委、民代都一樣，每天有5萬元貪污免罪不罰的配額，一年365天，一共一年，合法入袋1千8百25萬元的不罰貪污金耶。十年，近2億！」

周玉蔻大酸，哇！翁委員才女耶！可以頒發如何合法貪污創新奬耶！

（圖片來源：國民黨立院黨團、周玉蔻臉書）

