翁曉玲提罷免總統修憲案 224萬人連署提案就可交全民投票

賴清德總統彈劾案受到關注，對於總統由人民直選，但罷免卻需經立法院高門檻通過後才能交由人民投票，國民黨立委翁曉玲今（30）日於程序委員會提「罷免總統修憲案」，主張人民也應有權能直接提案罷免總統，只要經選舉人總數1.5％以上提議、10％以上連署，就可提出總統、副總統罷免案，還給人民完整罷免權，而非單單僅能由立委提出。

翁曉玲等人今日提案修憲，增定或經選舉人1.5%提議，10%連署提出，得交由全體人民投票。換句話，只要224萬多人，即可交付人民投票罷免。翁曉玲也在臉書發文寫道：「在今年二月賴清德發起在野立委大罷免，還大言不慚說這是『更大的民主』時，當時許多民眾群情憤慨地說，最應該罷免的就是賴清德。人民可以行使罷免總統的權利嗎？可以，但不完整。」

翁曉玲指出：「依照目前憲法規定，罷免總統案須經立法院提案通過後，再由全國選民投票複決，當有全國選民總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過罷免案。從前述說明可知，目前總統罷免案的發動權，僅在於立法院，而非如同一般民選立法委員、縣市首長、縣市議員，是經由選區選民符合一定比例的提案人數和連署人數後，就可以發動罷免案。」

翁曉玲續指：「此形成人民只能消極行使罷免權之不合理現象，亦不符合憲法第133條規定，『被選舉人得由原選舉區依法罷免』之意旨。有鑑於此，曉玲提出修憲案，將罷免總統（副總統）的提案發動權還交由人民行使，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案，以落實憲法保障人民直接民權之精神，還給人民完整的罷免權。」