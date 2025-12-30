翁曉玲提罷免總統修憲 224萬人連署提案可交人民投票

國民黨立委翁曉玲 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於總統由人民直選，但罷免卻需經立法院高門檻通過後才能交由人民投票，國民黨立委翁曉玲等人今(30)日提案修憲，增定或經選舉人1.5%提議，10%連署提出，得交由全體人民投票之。換句話，只要2,24萬多人，即可交付人民投票罷免之。

根據中華民國憲法本文，正副總統由國民大會選舉、罷免，但在總統改由人民直接選舉後，最後國民大會於2000年4月25日國民大會通過修憲後，有關總統、副總統的罷免案，改由立法院行使。

憲法增修條文第二條規定，「總統、副總統之罷免案，須經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。」

其中，陳水扁、馬英九都曾被提案罷免，陳水扁還3度被國親聯手提案，其中，2000年時尤其危急，不過，在拉攏當時國民黨立委陳明文後，讓國親無法達到2/3多數罷免條件。而馬英九的罷免案，則在民進黨、台聯43 位立委於2012年提案罷免後，於程序委員會擋下，無法正式成案。

今日翁曉玲、陳玉珍等31人提出修憲案，增訂中華民國自由地區選舉人對正副總統罷免之提案權。提案說明，依據憲法第十七條，人民有選舉、罷免、創制及複決之權。其中，選舉權與罷免權乃「對人」的參政權之一體兩面，人民既享有選舉權，自應有能對其所選出之公職人員，決定是否解除其職務之罷免權利。惟自民國八十三年修憲後，將總統、副總統選舉改為人民直選，罷免之提案權卻僅得由立法院行使，人民並無提案罷免總統之權利，形成人民只能消極行使罷免權之不合理現象，亦不符合憲法第一百三十三條規定，被選舉人得由原選舉區依法罷免之意旨。

因此修正憲法增修條文第二條第九項，除原本可由全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意後提出，增訂「或經中華民國自由地區選舉人總數百分之一點五以上提議，中華民國自由地區選舉人總數百分之十以上連署提出」，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。

根據2024年中選會公布的總統副總統選舉人數為1,954萬8,531人，1.5%的提議人數為293,228人，至於10%的連署人數則為1,954,854人。等於2,248,082人提議、連署，得將罷免總統案交付全體人民票決。

不過，修憲門檻相當高，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第一百七十四條之規定。藍白在立法院並沒有掌握通過之多數。

另外，國民黨團今年曾提出廢死公投案，主文為「「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」經立法院藍白多數通過。但遭中選會否決，中選會主委李進勇表示，「審議結果認為，反廢死公投非屬《公民投票法》第2條第2項第3款所指的重大政策之創制或複決，並不符合《公民投票法》第15條第2項的規定，本會礙難辦理。」

對此，翁曉玲也提案修正公投法第十五條，直接規定「立法院就攸關立法之重要事項及重大政策之創制或複決，認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後十日內，交付公民投票，主管機關不得拒絕辦理，不適用第九條至第十三條、第十七條第一項關於期間與同條項第三款及第十九條規定。」

