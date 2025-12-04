翁曉玲提貪汙5萬以下免刑 綠黨團：修法需整體刑度配置考量

台北市一名黃姓清潔隊員因轉送民眾丟棄、價值僅32元的電鍋而遭依貪汙罪起訴並判處緩刑，此案在社會引發熱議。國民黨立委翁曉玲因此提出修法，主張微罪不舉、貪汙金額在5萬元以下者可免除其刑。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱4日回應，黨團支持刑度調整，但強調無論加嚴或放寬，都必須考量整體刑度配置的均衡性。

國民黨立委翁曉玲。（圖／中天新聞）

鍾佳濱指出，立法院經常面臨民意期待下「微罪不舉」與「徹查到底」的矛盾。他表示，以貪汙治罪為例，社會要求嚴懲而不斷提高刑度，但法制上一旦刑度提高，針對情節較輕微的個案，檢察官與法官便難以達到社會所期待的微罪不舉效果。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／中天新聞）

他進一步說明，過去在《刑法》刑度的討論中，當發生重大事件時，社會要求嚴懲，立法便在未考慮刑度配置均衡的情況下一味提高；但當出現情節輕微、其情可憫的案件時，又希望能獲得免罪、免刑的處置，這時又希望創設其他刑度。鍾佳濱認為，立委因應民意的各種提議雖然立意良好，但回歸法制本質，必須理解刑法及相關刑度配置需要有整體體系性的考量。

黃姓清潔隊員。（資料照／中天新聞）

鍾佳濱表示，黨團對於屬於微罪範圍的案件感到同情，因此未來在刑法修訂時，應將微罪的刑度與應該加重的刑度予以區隔。他強調，黨團支持刑度調整，但若一味加嚴或放寬，未來遇到個案要適用時，又會造成司法上的困擾。

