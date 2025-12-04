翁曉玲提「貪污5萬不罰」...黃帝穎批「頭痛醫腳」：無助解決問題、反製造更多小額貪污案件

北市一名黃姓清潔隊員因將殘值僅剩32元的舊電鍋轉送給拾荒婦人，遭依《貪污治罪條例》起訴，一審判3月、緩刑2年、褫奪公權1年。針對此案件，國民黨立委翁曉玲提案修法，為落實微罪不舉的精神，將設定貪污金額5萬元以下者不罰。對此，律師黃帝穎今（4日）直言，翁曉玲此舉是「頭痛醫腳」，若修法成功，因為《刑法》是一罪一罰，公務員每次貪污49999，每次都不罰，「根本無助解決問題，反而製造更多小額貪污案件」。

廣告 廣告

黃帝穎今日於臉書發文指出，「清潔隊員送弱勢32元舊電鍋根本不該被判刑」，而翁曉玲提案「貪污金額5萬元以下者不罰」，是在僵化操作法律，反而傷害司法的社會信任。他說明，「可罰違法性」就是人的行為，形式上符合刑法構成要件，但因為所侵害的法益非常輕微，實質上不值得科予刑罰，「因此認定不具有違法可處罰的意義，即不成立犯罪，這是法治國家『刑罰最後手段』原則」。

黃帝穎提及，最高法院74年台上字第4225號刑事判決「行為雖適合於犯罪構成要件之規定，但如無實質之違法性時，仍難成立犯罪。本件上訴人擅用他人之空白信紙一張，雖其行為適合刑法第三百三十五條第一項之侵占罪構成要件，但該信紙一張所值無幾，其侵害之法益及行為均極輕微，在一般社會倫理觀念上尚難認有科以刑罰之必要。且此項行為，不予追訴處罰，亦不違反社會共同生活之法律秩序，自得視為無實質之違法性，而不應繩之以法。」

黃帝穎說明，「清潔隊員因將回收之舊電鍋轉贈拾荒婦人，其侵害之法益及行為均極輕微，本質上不具『可罰違法性』，不應構成貪污犯罪，不該起訴，更不該判刑！」黃帝穎直指，翁曉玲提案修法5萬貪污不罰，以後公務員每次貪污49999，刑法是一罪一罰，每次貪49999每次都不罰，翁曉玲「頭痛醫腳」的荒謬修法，根本無助解決問題，反而製造更多小額貪污案件。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

再爆小姨高翬解散耘力涉滅證...黃帝穎指黃國昌氣急敗壞「犯兩大法律錯誤」：蓋牌式提告明顯異常心虛

李麗娟是黃國昌貪污案破口？ 黃帝穎提3大法律「必考題」！指「說法與證據及金流不符」：7年徒刑偽證罪責、依共犯訴追