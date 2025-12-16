翁曉玲揚言砍賴清德薪水 總統府：尸位素餐的是不審總預算的立委

國民黨立委翁曉玲。 圖：國民黨文傳會/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰針對《財政劃分收支法》不予副署，讓國民黨立委翁曉玲揚言，要砍總統跟行政院長的薪水。對此，總統府發言人郭雅慧今（16）日表示，真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委。

翁曉玲認為，現在行政院的院長還有總統，已表態不會遵守立法院提出的法律，行政院長不副署，總統也不打算公布，這麼做的話基本上就是瀆職。她說，依照現在權力分立的架構，行政權本來就應該要尊重立法權，要依法行政，但如果不依法行政、不做事，立法院本來就要審查其薪資和相關業務費用。

郭雅慧今下午受訪表示，卓榮泰是依照中華民國《憲法》第37條賦予權力，針對修正財劃法不予副署，比較意外的是，翁曉玲宣稱這是瀆職、尸位素餐，還喊出要砍掉院長和總統薪水。

郭雅慧指出，其實在立法院當中，尸位素餐的不就是這群立委嗎？總預算已經送進去躺了四個多月，今天已經是16號，依法應該是在12月31號之前，要完成明年度總預算審查，這麼急迫的時間之下，總預算依舊躺在立法院。

郭雅慧重申，真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委，為了國家好好運作，應該要把總預算完成送出立法院才對。

