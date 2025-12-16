翁曉玲揚言砍賴清德、卓榮泰薪水 總統府回嗆：尸位素餐的是不審總預算立委

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對再修版《財劃法》覆議案遭否決，行政院長卓榮泰決定不予副署，總統賴清德也表態支持，遭國民黨立委翁曉玲揚言要砍薪水。對此，總統府今（16）日回應，明年度總預算案送到立法院已經躺了4個多月，真正尸位素餐的不就是這群立委？

翁曉玲15日透過臉書痛批，像這樣尸位素餐，拿錢只幹壞事的總統和行政院長， 該繼續給他們薪水嗎，浪費你我辛苦繳納的稅金？她定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算， 既然不做事，就別領錢。

郭雅慧下午接受媒體訪問表示，卓榮泰院長是依照中華民國憲法第37條，針對再修版財劃法進行不予副署，比較意外的是，卻被翁曉玲委員宣稱為瀆職，甚至是尸位素餐，今天還喊說要砍院長、總統的薪水，其實在立法院當中，尸位素餐的不就是這群立委嗎？

郭雅慧指出，明年度總預算案送到立法院已經躺了4個多月，今天已經是16號，依法應該在12號以前依法完成審查，在這麼急迫時間之下，總預算依舊躺在立法院，真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委，為了國家好好運作，他們應該要把總預算完成送出立法院才對。

