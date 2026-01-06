翁曉玲揭賴政府又搞小動作！公務員月退調整設限 李來希轟：逼我們上街頭

立法院去年三讀通過停砍公教年金相關法案，行政院表態不執行，提出釋憲及暫時處分，引發退休公教人員不滿。國民黨立委翁曉玲5日又透露，此次公務人員月退休金按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整的修法，銓敘部規定只適用於民國2025年12月27日退休後的人員。對此，全國公務人員協會前理事長李來希痛批，一定要逼他們上街頭或是再一次修法大亂鬥嗎？

翁曉玲5日在臉書表示，攸關廣大現職和退休公教人員的權益和生計問題的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案於去年12月12日經立法院三讀通過後，並業經總統12月26日公告施行。

翁曉玲透露，但她看到銓敘部發的公文，竟然說此次公務人員月退休金按CPI累計成長率調整的修法，不適用於本法公布（2025年12月27日）以前退休的人員，只適用於2025年12月27日退休後的人員；而且重新審定新的退休金所得替代率的作業程序要長達到半年之久。

她說，所以接下來至少半年，賴政府還會繼續扣減公教人員退休金，但對於溢扣2024至2025年（合計2年）的退休金，要何時發還之事，則隻字未提。

翁曉玲痛批，這就是民進黨政府，玩法弄法，想以拖待變，給5人幫大法官足夠的時間去作成宣告退休金停砍法案違憲的裁判， 在大法官未作裁判前，則完全不執行新法。她要求賴政府，應於一個月內，依照新法，重新發給正確的退休金審定函，並核算正確的退休金所得替代率

李來希6日一早也發文指出，翁曉玲關切他們的退休所得案，5日特別來電詢問他的看法。他才知道這個無良政權在法案通過之後還不死心，透過行政權的運作大作手腳，不僅拖延不按照法案內容支給退撫所得，還要拖延半年才要給重新處分審定書，「真是會折騰退休老人，命短一點的人恐怕只能望洋興嘆了。」

李來希認為，隨物價指數CPI調整是最沒爭議的，卻被硬生生的切割成兩種計算方式，他質疑中華民國的法律生效日除非有特別規定，不都是法案生效後三日施行嗎？難不成這麼簡單的執行法律ABC的問題，都要一國兩制了嗎？「一定要逼得我們上街頭或是再一次修法大亂鬥嗎？唉！」

