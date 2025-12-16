翁曉玲有夠扯！竟揚言嚴審賴清德薪資 總統府回擊：尸位素餐立委

即時中心／黃于庭報導

《財政收支劃分法》爭議多時，立院國民黨、民眾黨團挾著人數優勢，聯手否決行政院提出的覆議案，而府院昨（15）日拍板，將以「不副署」抗衡。未料，國民黨立委翁曉玲竟稱，總統賴清德、行政院長卓榮泰尸位素餐，更揚言嚴審薪資預算。對此，總統府發言人郭雅慧今（16）日反嗆，尸位素餐的不就是這群立委嗎？

郭雅慧表示，卓榮泰院長是依憲法第37條賦權，針對修正財劃法不予副署，比較意外的是，翁曉鈴委員宣稱這是「瀆職、尸位素餐」，今天還喊出說要砍掉院長和總統薪水，「在立法院當中，尸位素餐的不就是這群立委嗎？」

對此，郭雅慧說道，總預算已經送進去躺了4個多月，依法應該在12月31日之前，完成明年度總預算審查，不過這麼急迫時間之下，總預算依舊躺在立法院，「真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委，為了國家好好運作，他們應該要把總預算完成送出立法院才對」。

