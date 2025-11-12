政治中心／綜合報導

國民黨立委翁曉玲上任後，持續在清大任教，不過近日傳出，翁曉玲在清大科法所合聘教師資格遭到拔除，消息一出民進黨立委直呼，學生應該鬆口氣，終於可以認真上課了！但翁曉玲說自己只是沒開課，就被形容成是被解聘，還要大家去問問看清大，她到底有沒有被fire掉？

清大通識中心內，主任"翁曉玲"研究室大門緊閉、擔任立委後她重心轉移到國會，傳出兼課的科法所本學期結束後，暫不續聘她，當事人澄清，並非被學校Fire。

廣告 廣告

翁曉玲未獲續聘"清大科法所教職" 鍾佳濱:學生應該鬆口氣

接下來未在清大科法所開課，翁曉玲強調她立委工作繁重，並非被開除。（圖／民視新聞）

立委（國）翁曉玲：「我現在回清大開課都是義務性開課，我沒領任何一毛鐘點費，所以在立法院工作這麼沉重情況下，那當然我要做取捨，也沒辦法說在不同系所同時開課，說得好像我被清大解聘了，我只是沒開課。」

清華大學主任秘書詹鴻霖：「科法所的話，已經有聘用到足夠師資，翁曉玲老師還是持續，在我們通識中心是專任老師。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「翁委員說明我們尊重，但我猜想清大學生應該鬆了口氣，終於可以專心上課。」

翁曉玲上任立委不到2年，爭議言論屢屢讓清大捲入政治風波。去年麟洋配奪金，她竟喊"中國人的驕傲"；同年底中國桌球名將馬龍帶高中生團參訪清大時，她高喊"兩岸一家親"，遭清大生嗆"滾回中國去"；今年上半年開課"旅讀上海"，被質疑"讓中國統戰學子"。甚至修憲訴法癱瘓憲法法庭、國會擴權修法，她都扮演關鍵腳色，近來她還提新法案，要政院三級獨立機關，人事得經立院同意。

廣告 廣告

翁曉玲未獲續聘"清大科法所教職" 鍾佳濱:學生應該鬆口氣

國民黨立委翁曉玲同時也是清大通識中心的主任。（圖／民視新聞）

立委（國）翁曉玲：「既然是獨立機關首長，就要比照一級二級獨立機關，首長的遴選方式，我不知道行政院或其他委員，是有什麼意見。」

立委（民）吳思瑤：「語不驚人死不休，驚世駭俗的違憲法案又來了，劍指的恐怕是核安會黨產會。」

吳思瑤分析，核安會、運安會只是煙霧彈，翁曉玲真正目標在黨產會，隨著提案排入周五議程，一番修法惡戰在所難免。

原文出處：翁曉玲未獲續聘"清大科法所教職" 鍾佳濱:學生應該鬆口氣

更多民視新聞報導

清大科法所「合聘結束」翁曉玲鬆口了！曬1圖被網罵翻

未獲清大科法所續聘 翁曉玲：可問校方我有無被「Fire」

翁曉玲「清大科法所教職」沒了！綠黨團酸爆：學生終於能安心上課

