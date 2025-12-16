翁曉玲氣噗噗！放話嚴審總統、閣揆薪水 賴清德反應出爐

即時中心／潘柏廷報導

藍白立委挾優勢人數，今年（2025）11月在立法院三讀通過再修版《財劃法》，行政院長卓榮泰昨（15）日則宣布不予副署，而總統賴清德晚間也發表錄影談話，表達力挺政院的立場。只是，不分區藍委翁曉玲卻放話，一定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫凶的薪資預算。對此，賴清德今（16）日下午出席活動，面對記者相關提問時反應也曝光了！

針對政院不副署《財劃法》且賴清德也支持的情況下，翁曉玲昨日在臉書放話，立法委員唯一制衡行政權的工具就是預算審議權，「我定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫凶的薪資預算， 既然不做事，就別領錢，天經地義，沒有頭家願意聘請只領乾薪、不做事的惡劣員工」。

快新聞／翁曉玲不爽了！嗆要嚴審總統、閣揆薪水 賴清德反應出爐

國民黨立委翁曉玲。（圖／民視新聞翻攝）

賴清德今日下午前往考試院，出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」活動；正他走出電梯門口時，記者就問「總統，藍委說要嚴審你的薪水反制不副署」、「不副署要下鄉宣講嗎？」、「總統，提砍年金也要跟進不副署嗎？」，不過賴清德僅點頭微笑，並未回應記者的提問，在到會場簽名報到後，就直接進入會場。

