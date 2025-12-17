翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去

記者楊士誼／台北報導

對翁曉玲的言論，陳培瑜長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她痛批，翁曉玲等在野立委才是尸位素餐，更進一步打算自肥成「千萬立委」。（圖／民進黨提供)

憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。

對於翁曉玲的言論，陳培瑜受訪時無奈長嘆一口氣，並坦言「我不是答不出來，我只是覺得要把很氣的話吞回去」。她直言，翁曉玲支持陳玉珍的自肥法案，讓立委坐擁千萬年薪，卻指著別人說「只領錢不做事」，如果真的沒有做事，台灣應該國政停擺、政府關門，但國政有停擺、政府有關門？自己看到的是立法院已經接近癱瘓狀態。

陳培瑜直言，許多逕付二讀、不協商、不討論，甚至到院會內才看到再修正動議，程序委員會甚至連議程都不表決，要到院會內才處理，到底是誰尸位素餐？到底是誰癱瘓國政？到底是誰不認真上班？就是翁曉玲等在野黨立委，還要進一步自肥讓自己成為「千萬立委」。

陳培瑜也表示，當立法院獨大，想管制司法院、監察院，甚至覺得總統府跟行政院歸立法院管，連考試院人事權都想拿到立法院管，當立法院獨大，成為全世界獨一無二的「怪獸立法院」，行政院做出做出裁處是正確的，才能給人民交代。她強調，人民期待的是五權分治，各自獨立且帶有相互制衡的關係，但在野黨搞不清楚相關規定，絕對支持行政院做出相關決定。

