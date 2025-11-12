翁曉玲科法所「合聘教授」位子沒了 清大證實

國民黨立委翁曉玲。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 先前曾喊出「麟洋配」是「中國人的驕傲」、以及爆料清大沒收到曹興誠對弈輸棋的1500萬捐款等發爭議言論的國民黨立委翁曉玲，近日遭網友發現，翁曉玲在清大科法所合聘教師資格遭到拔除。對此，清大證實，翁曉玲已不在合聘師資名單上，但仍是通識中心的老師。

清大證實，翁曉玲副教授並未續聘清大科法所合聘教師，不過清大也說明，翁曉玲目前仍是清華學院通識中心專任教師，過去多年支援科法所研究教學工作並聘任為合聘師資。

針對未續聘清大科法所合聘教師一事，清大解釋，近年來，科法所專任師資人數已穩定成長，教師專長也涵蓋多元領域，基於整體教學及人力配置考量，對於合聘及兼任教師之師資有所調整，決議於上學年聘期屆滿後，翁曉玲已不在合聘師資名單上。

面對自己未被獲聘並遭解讀為政治切割而被解聘，國民黨立委翁曉玲今（12）日受訪澄清，強調並非被解聘，而是因工作繁忙未續與副聘單位合作，主聘仍在清大通識教育中心。

