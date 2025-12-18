翁曉玲稱不副署「創憲政先例」 張惇涵一劍封喉

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》、總統賴清德亦不予公布一事，立法院司法及法制委員會今（18）日邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人進行專報，但潘孟安依憲法規定不出席，讓藍白立委相當不滿，於會中通過2項臨時提案，譴責潘孟安拒絕列席，並把卓榮泰移送監察院彈劾。身兼司委會其中一名召委的翁曉玲質疑稱，難道賴政府是要創下我國憲政史先例嗎？對此，張惇涵回擊，「菩薩畏因，眾生畏果」，若立院願邀卓榮泰完整理性討論，卓揆也不會依法不予副署。





翁曉玲受訪時表示，行政院長、部會機關的首長本就應要副署，這是我國憲法中的規定，而且事實上這並不是卓揆的權力，以台灣現在半總統、更傾向於總統制的憲政架構而言，副署其實就像是一種告知的程序，不是行政院長有這樣的權力。

她稱，「在中華民國的憲政史上，從來沒有一個行政院長不副署，也沒有一個總統是不公布法律的，（難道）賴政府是要創下中國民國憲政史上的先例嗎？也要開全球之先河嗎？（賴政府）創下這種憲政惡例，這是在朝野對抗當中最不應該做的事情」。

翁曉玲繼續稱，政黨間有相互的競爭，但絕不可以犧牲台灣的民主憲政、自由法治，總統該做什麼事情，憲法上明文規定的清清楚楚，立院三讀通過的法律，就是必須要公布的，行政院長副署本來就是天經地義的事情，如果今天只是要杯葛藍白多數的國會，因此就不公布、不副署法律，「我認為這是非常惡劣、荒謬的一個行為」。

對此，張惇涵回嗆，還是回到一句老話，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果當初立院沒有突襲式地強行表決、違法違憲且有問題的《財劃法》，若願理性討論行政院的版本，而當政院提出覆議案後，立院願邀請卓榮泰完整理性討論，卓院長也不會依照憲法不予副署。

他強調，如果立院的議事程序能按照憲法、民主程序進行，今天也不需要再新增這項專報，政院依憲法規定受立院邀請來備詢，這是他們的憲法責任，總統府也依照憲法增修條文的規定，除預算案與相關法律案，不到立院備詢，這亦符合憲法相關規定。

張惇涵舉例，無論總統賴清德、前總統蔡英文、馬英九或陳水扁的時期，總統府都是如此，因此行政院與總統府的立場一樣，「我們都在守護憲法，所有權力分立、監督制衡的行為，我們都應該合法合憲，這就是我們的立場」。





