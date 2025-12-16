翁曉玲稱嚴審賴清德、卓榮泰薪資 總統府狠批：尸位素餐的立委「總預算已躺4個月」

翁曉玲稱嚴審賴清德、卓榮泰薪資，對此，總統府發言人郭雅慧狠批，尸位素餐的立委。（總統府提供）

行政院長卓榮泰昨（15）日宣布，不副署立法院在去年12月強行通過《財劃法》修正案，此舉也引來朝野不滿，藍營立委翁曉玲還揚言，要嚴審總統賴清德、行政院長卓榮泰薪資預算。對此，總統府發言人郭雅慧今天反擊，「真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委」。

關於翁曉玲稱要嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算一事，郭雅慧說，卓榮泰是依憲法第37條賦權，針對修正財劃法不予副署，比較意外的是，立法院當中，翁曉玲宣稱這是瀆職、尸位素餐，今天還喊出說要砍掉院長和總統的薪水，「其實在立法院當中，尸位素餐的不就是這群立委嗎？」

郭雅慧表示，總預算已經送進去躺了4個多月，今天已經是16日，依法應該在12月31日之前，完成明年度總預算審查，不過這麼急迫時間之下，總預算依舊躺在立法院。她披，「真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委，為了國家好好運作，他們應該要把總預算完成送出立法院才對」。

