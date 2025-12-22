翁曉玲稱明繼續擋《國防特別條例》 吳崢嗆：藍委訪中時間點令人難以理解

即時中心／温芸萱報導

藍營7名立委12月19日未對外說明，啟程赴中國廈門，聲稱參加「廈門台商投資企業協會」活動，但政治敏感性引發爭議。對此，民進黨發言人吳崢今（22）日批評，立法院會期仍有多項國防、國安法案待審，藍營卻急赴中國，並質疑中方可能要求阻擋《國防特別條例》。而藍委翁曉玲則稱，此行僅為台商活動，並表示，明天立法院程序委員會「將繼續擋下《國防特別條例》」。

藍營立委赴中國廈門引發爭議。翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉共7名國民黨立委，於12月19日未事先對外說明，啟程前往中國廈門。藍營表示，此行是參加「廈門台商投資企業協會」舉辦的台商活動，但活動內容帶有政治性，引發社會高度關注。

吳崢今日召開記者會批評，國民黨立委「才剛擋國防、杯葛預算，週末就急赴中國」，認為立法院正值會期，國內仍有多項攸關國防與國安的法案及預算待審，國民黨卻安排集體出訪，令人難以理解。媒體報導更指出，中方可能要求國民黨立委不得通過《強化國防特別條例》，並阻擋相關國安法案修正。

民進黨發言人吳崢。（圖／民視新聞）

對此，國民黨方面也舉行記者會回應。翁曉玲表示，赴中目的僅是參加廈門台商協會33周年慶，未料仍被媒體「抹紅」。她同時預告，明天立法院程序委員會將繼續擋下《國防特別條例》，並聲稱都是因為執政黨未來報告、未說明國防預算用途。

最後，翁曉玲呼籲網友不要在社群平台散布謠言，她會紀錄相關言論。她表示，若陸委會或國安局認為有任何不法行為，歡迎依法調查。

