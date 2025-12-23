翁曉玲稱赴中僅是「聊聊天」 張育萌點名廈門對台高層：是誰跟翁聊？

即時中心／梁博超報導

藍營7名立委在上週五（19日）未對外說明，便啟程赴中國廈門，聲稱參加「廈門台商投資企業協會」活動，但政治敏感性引發爭議；翁曉玲昨（22）日稱現場確有廈門台辦主任及台商相關單位人員，但「大家就是聊聊天、噓寒問暖」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑翁曉玲試圖打迷糊仗，說只是跟台商和台辦「聊聊天」，浩浩蕩蕩開了記者會卻不敢說「見了誰」。「我先講幾個名字，不知道能不能幫翁曉玲委員找回一些記憶。看她到底跟誰聊聊天？」

張育萌昨（22）日深夜在臉書發文指出，這次廈門台商投資企業協會在廈門國際會議中心，幫國民黨擺了個長桌。翁曉玲見了廈門市人大台胞工作委員會主委洪春鳳，她的唯一工作就是「兩岸融合發展」。

同時張育萌更點名，這次翁曉玲有見到廈門市思明區委副書記徐艷，過去徐曾是廈門政協副秘書長，工作就是打造「兩岸融合發展」。「早在今年2月廈門台商協會改選前，就是在思明區辦『台胞聯誼』。」當時徐艷就提醒台商「持續探索建設兩岸融合發展新路」，並要「一如既往秉持兩岸一家親」，繼續促進兩岸融合。

張育萌直言，不知道翁曉玲委員跟這些「新交到的朋友」，如果沒有聊台灣國防預算或立法院的法案，那都聊了些什麼？最可怕的是，不只是林思銘、翁曉玲和葉元之，桃園市議長邱奕勝也去了。「國民黨從國會到地方議會，都跑到廈門集合。」

另外，張育萌還提到，葉元之受訪時竟敢說登機之後才發現「翁曉玲搭同一班機」，還說「翁曉玲也說她被堵訪」。張不滿表示，「我的老天呀，拜託國民黨，要演也演像一點好嗎？全世界都知道你們週末跑去廈門，結果就剩你們自己不知道。」

張育萌直言，國民黨立委至今搞不清楚重點，問題從來就不是能不能出國，而是「你去了哪裡？代表誰？見了誰？」身為立法委員、直轄市議長，週末跑去坐在「兩岸融合發展」的官員旁邊，至今拒絕交代會面名單、談的內容，只剩「聊聊天」、「很單純」這種空話。「你們再不交代清楚，我們把幫你把故事越講越清楚。」

