翁曉玲稱赴中國是「自費私人行程」 他3問藍委：這麼急嗎？照片藏玄機

政治中心／黃韻璇報導

國民黨立委翁曉玲20日上午搭乘廈門航空班機前往中國廈門，行程主要為參加台商協會相關活動，引發議論。媒體報導指出，中共為確保對台工作沒有意外，利用中國正在舉行廈門台商成立33週年活動，積極接觸國民黨立委赴中，要擋國防特別預算。然而翁曉玲卻強調這是「自費私人行程」。對此，政治工作者周軒就「3問」國民黨立委，表示「這麼急嗎？」此外，翁曉玲貼出與蔣萬安爸爸蔣孝嚴的合照，也被周軒認為「國民黨內部暗潮洶湧」。

廣告 廣告

針對20日上午搭乘廈門航空班機前往中國廈門，國民黨立委翁曉玲21日表示，自己很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動， 不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自大陸三十多個城市的台企協會台商朋友們，看到大家一團和氣，齊心齊力，在各自領域認真打拼。翁曉玲強調，原本是一件好事，沒想到又被惡意抹黑，竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。翁曉玲解釋，此行與幾位同事們前去參加活動，純是自費、私人行程。

翁曉玲21日貼出她跟前國民黨副主席蔣孝嚴合照怒斥，原本是一件好事，沒想到被惡意抹黑。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

據《自由時報》報導，此行一共有7名藍委，包含翁曉玲、葉元之、林思銘、邱若華、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉，權責涵蓋了立法院各大委員會，包含財政、修憲、司法及法制、程序、教育及文化、交通、經濟、社福及環衛等立法院各大委員會。

政治工作者周軒21日就在臉書發文，提出3個重點表示自己很好奇，他指出，首先，時間點這麼好，台灣剛發生重大事件，身為國民黨立委，還是司法法制委員會的召委，跟台商交流這麼急嗎？接著周軒提到，很多人都忘記，翁曉玲也是立法院程序委員會的召委，軍購預算要不要被封殺，能不能排進立法院院會，能不能付委審查，他都有權力的；最後他認為，國民黨內部應該暗潮洶湧，因為翁曉玲居然把蔣萬安的爸爸也拉進來照片裡。

更多三立新聞網報導

翁曉玲等藍委「集體赴中」！她酸爆：在台灣奧嘟嘟，去中國就喜滋滋

爆赴中「接旨」擋國安法案？7國民黨立委飛廈門 傳國台辦也派官員去了

翁曉玲等藍委集體赴中 民進黨嗆問為何鬼鬼崇崇：難道真有不可告人之事

翁曉玲PO照稱自費赴中 周軒挑出這舉動：「把蔣萬安爸爸拉進照片」

