翁曉玲稱赴廈門參加台商活動「是自費私人行程」...周軒抓亮點「與蔣萬安爸爸合照」：國民黨內部應該暗潮洶湧

國民黨立委翁曉玲、葉元之前往廈門參加台商協會活動，遭《自由時報》記者在機場堵截，外界質疑此行程與中共接觸阻擋我國軍購預算與國安修法有關。對此，翁曉玲今（21日）公布與台北市長蔣萬安父親、前國民黨主席蔣孝嚴共同出席活動的合照，指出此次參加活動是自費、私人行程。

翁曉玲昨（20日）上午搭乘廈門航空班機前往中國廈門，參加台商協會相關活動，引發議論。民進黨立委吳思瑤質疑，「重要議案攻防中，國共勾串合謀？國民黨立委是去彙報？還是領旨？」

對此，翁曉玲今日於臉書貼出參加活動的照片，強調她與幾位同事是自費參加活動，屬於私人行程。不過，政治工作者周軒質疑，「時間點這麼好，台灣剛發生重大事件，身為國民黨立委，還是司法法制委員會的召委，跟台商交流這麼急嗎？」

周軒點出，很多人都忘記，翁曉玲也是立法院程序委員會的召委，「軍購預算要不要被封殺，能不能排進立法院院會，能不能付委審查，她都有權力」。同時，周軒也根據翁曉玲貼出她與蔣孝嚴的合照推斷，「國民黨內部應該暗潮洶湧」，原因在於翁曉玲居然把「蔣萬安的爸爸」也拉進來照片裡。

（圖片來源：翁曉玲臉書）

