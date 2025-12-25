翁曉玲稱「行憲紀念日蒙塵」：與獨裁集團、破壞民主政客抗爭到底

翁曉玲指憲法法庭「五人判決」讓行憲紀念日蒙塵。資料照 李政龍攝



國民黨立委翁曉玲今（25日）表示，憲法法庭違法作成「五人判決」， 讓今天的行憲紀念日徹底蒙塵，他並宣示「與少數可惡的獨裁統治集團、少數意圖破壞民主普世價值的無恥政客抗爭倒底、周旋到底！」

翁曉玲上午在臉書發文說，當全台灣都沈浸在溫馨歡樂的聖誕節氛圍之際，其實今天是中華民國行憲78週年的紀念日，也是今年五月間，國民黨推動「還假於民」三讀通過紀念日條例修正後，恢復12月25日行憲紀念日為國定假日， 讓大家爾後值逢行憲紀念日均可放假一天。

她說，原本應該歡心鼓舞、熱烈慶祝行憲78週年紀念的大好日子，不料，雙少數執政、朝小野大的賴清德政府竟然在12月15日起，對我國憲政秩序的尊嚴，發起一連串毀滅性的攻擊。她認為，總統賴清德、行政院長卓榮泰對立法院三讀通過的法律不公佈、不副署、不執行，憲法法庭違法作成「五人判決」， 讓今天的行憲紀念日徹底蒙塵，而我國引以為傲的民主憲政發展架構，瀕臨崩壞。

翁曉玲表示，面對憲政所遭遇的嚴重危機，在此存亡之際，必將無比堅定的捍衛原本就得之不易、且飽受苦難的憲法架構與民主憲政秩序，「與少數可惡的獨裁統治集團、少數意圖破壞民主普世價值的無恥政客抗爭倒底、周旋到底！」

她並喊話，「同志們，革命尚未成功，我們仍將努力！縱使烏雲能一時遮日、相信藍天終將再現。請與我一起做守護憲政、撥亂反正的堅強後盾！我們定要匡復憲政秩序與尊嚴！」

