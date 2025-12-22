翁曉玲等人赴中領旨亂台？ 民進黨團：勿再擋國安法案及國防預算

立法院民進黨團今舉行「翁曉玲、涂權吉不要再擋赴中報備、國防軍備」記者會。(記者方賓照攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。據透露，被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人，涵蓋立法院大多數委員會。立法院民進黨團今舉行記者會，指國民黨現在急著澄清絕未「赴中領旨」，若真的沒有，請翁曉玲、涂權吉明天在程序委員會別再擋「立委赴中報備」國安法案及1.25兆元國防特別條例等案。

藍委澄清未赴中領旨 鍾佳濱：讓大家看你們實際作為

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨立委急著澄清沒有赴中領旨，為了要在立法院推動後續的亂台法案。鍾並點名這7位國民黨立委，若真的沒有接受任何指示，「就讓大家看你們實際的作為」，有沒有將赴中報備及軍購預算納入審查。

陳培瑜：沈伯洋等人所提國安法案被擋751次

民進黨團書記長陳培瑜指出，程委會的主席是翁曉玲，每次只要表決票數相同，翁就會站在國民黨那一邊擋國防預算、擋行政院版「財政收支劃分法」，以及國安法案。到目前為止，民進黨立委沈伯洋等人所提國安法案已被擋了751次。

陳培瑜質疑，廈門台商協會會長韓螢煥公開說，新一屆理事要跟緊國家戰略、堅守民族大義、維護國家統一與領土完整，而「坐在底下的翁曉玲妳有沒有鼓掌？妳的國家是哪一國？妳的民族大義又是誰的大義？是習近平的意思還是台灣人民的意思？妳是站在誰的主體性來看國家統一和國家永續發展這件事？」

陳培瑜說，所有到中國的國民黨委員，看起來就是赴中領旨回來辦事，繼續在國會違憲亂政，這都是台灣人民不想要看到的，「如果你真的問心無愧，就請你盡速通過赴中要報備；如果你真的問心無愧，就請你盡快通過國防採購預算。」

鍾佳濱表示，去年4月質詢立法院秘書長周萬來時得知，立法院從未依「兩岸人民關係條例」、「國家機密保護法」向陸委會提報赴中的公務員或政務人員名單，包括考試院、行政院、監察院、司法院都有依法申報，但立法院連自己的辦法都付之闕如，民進黨團要求盡速制定，也盼國民黨立委若問心無愧，趕快排案。

民進黨團副書記長張雅琳指出，每次國民黨委員去中國，都帶回一些違憲亂政的法案，從去年4月國民黨團總召傅崐萁帶了許多國民黨委員去中國，回來就推動「國會擴權惡法」，去年12月再赴中，回來加速通過憲法訴訟法、財劃法及憲法訴訟法，「這次翁曉玲、涂權吉等人到底要帶回來什麼東西呢？」

張雅琳也批評，藍白在這會期已逕付二讀35案，目前已三讀16案，過程中完全無法針對爭議議案進行實質討論。常常在野黨委員都說要好好監督，但事實上卻創造無法監督的過程，「呼籲所有赴中立委拿出行動，加速審查對台灣非常重要的軍購預算，才能證明你是真心愛台的。」

