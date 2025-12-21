翁曉玲等藍委低調到廈門參加台商活動 蔣萬安父蔣孝嚴也出席致詞

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨立委翁曉玲、葉元之低調前往廈門參加台商協會活動，被自由時報記者在機場堵截，並懷疑與中共接觸阻擋我國軍購預算與國安修法。翁曉玲今（21）日發出出席活動圖文，其中也包括台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴；翁曉玲表示，自己受惡意抹黑，不會退縮。

翁曉玲等藍委低調到廈門參加台商投資企業協會成立33週年慶祝活動，台北市長蔣萬安父蔣孝嚴也出席致詞。（圖／翁曉玲臉書）

翁曉玲表示，昨日很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動，不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自大陸三十多個城市的台企協會台商朋友們， 看到台灣投資在大陸境外投資佔有一席之地， 在廈門市更高達 20%，成績亮眼，同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻， 為台灣爭光，她內心非常感動， 以台商朋友們為榮。

翁曉玲強調，原本是一件好事，沒想到曉玲又被綠媒自由時報惡意抹黑， 竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事， 實在可惡。她批評#民進黨政府毫無能力照顧台商和在大陸工作生活求學的台灣鄉親們， 幾日前將卸任的海基會董事長吳豐山也說 ，這二年來與大陸溝通交流的管道完全中斷，這就是民政黨現在的困境，自己做不到，還阻撓再野立委去幫忙支持台胞，非常惡質。

翁曉玲等藍委到廈門參加台商投資企業協會成立33週年慶祝活動，台北市長蔣萬安父蔣孝嚴也出席致詞。（圖／翁曉玲臉書）

翁曉玲表示，她與幾位立委同事們前去參加活動，純是自費、私人行程，沒想到在機場候機室前被自由時報記者堵， 而且立刻就做了不實造謠新聞， 今天還上了自由時報的頭版新聞。 她質疑報導的記者蘇永耀、劉宛琳、劉信德， 沒善盡新聞事實查證、客觀報導之責。

她強調，不會因為民進黨和綠媒報導抹黑，而失去自己對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心， 更不會鄉愿地去討好那些是非不明、 仇中恨陸胞的青鳥們。該做的事、 該說的話，她不會退縮，會繼續努力、勇往直前。



