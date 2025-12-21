翁曉玲等藍委赴中「裝傻」惹議 張育萌酸：一下班迫不及待揪團去中國？

翁曉玲等國民黨立委昨前往廈門參加台商協會活動，傳出是中共為確保對台工作「沒有意外」。（資料照片／李智為攝）

據媒體報導，國民黨多名立委昨天（20日）前往廈門參加台商協會活動，更傳出是中共為確保對台工作「沒有意外」，引起綠委批評。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，2020年總統大選前，廈門台商協會就利用組織，動員 5千位協會的會員回台投票，企圖影響選舉結果；張也質疑，國民黨立委都是一下班，就迫不及待「揪團」跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動？

據《自由時報》報導，國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘昨搭機前往廈門出席台商協會活動，不過行程時機點敏感，啟人疑竇。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤批評，該行程是否要向中國輸誠，為國民黨主席鄭麗文和中國國家領導人習近平的會面鋪路？

張育萌昨晚在臉書發文表示，翁曉玲今天一早搭飛機直飛廈門，在機場被記者堵到，當記者追問說，「有機會見到中國的官員嗎？」「有其他委員同行嗎？」她都稱「不曉得」。國會議員出國，又不是什麼違法的事。開大門走大路有什麼難的？到底在鬼鬼祟祟什麼？

張育萌指出，林思銘昨受訪時說，「廈門台商協會的會長是新竹鄉親」，是「非常正當的活動」，但照林思銘說的順藤摸瓜，名義上是去參加廈門台商協會 33 週年的活動，但「廈門台商協會」可不是一般的台商組織，2020年總統大選前，廈門台商協會就利用組織，企圖影響選舉結果。

張育萌提起，2019年12月7日，廈門台商協會舉辦「返鄉投票大會」，要動員 5千位協會的會員，回到台灣投票；2022年，台灣地方選舉前夕，當時廈門台商協會會長吳家瑩，趕在中共二十大開幕日，表態「我們堅信，台灣問題一定會得到徹底解決，中國終將完成國家統一」，還喊話廣大台商台企，要站在「民族大義一邊」，堅定與台獨分裂勢力劃清界線。

張育萌接著說，最離譜的是，今年海基會舉辦台商春酒聯誼活動，以前海基會主辦活動，台商願意來參加，彼此當然都和和氣氣；結果，廈門台商協會的副會長葉永松竟然在總統賴清德致詞時，鬧場喊話「當家不鬧事」「台商都不希望大罷免」；葉永松不只在台商組織擔任副會長，同時也是廈門一帶一路委員會的主委；接著，現任會長韓螢煥出來接棒說「中國大陸釋出的善意都說是統戰，那怎麼行呢？」

張育萌認為，現在林思銘說，「韓會長是新竹鄉親」，所以他特地跑去廈門獻上祝福，是非常正當的活動，請問「韓會長是新竹鄉親」，林思銘也是新竹立委，不能約在新竹見面嗎？還是新竹就不能祝賀？「國民黨立委都是一下班，就迫不及待「揪團」跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動？」



