翁曉玲等藍委赴廈門惹議 閩南狼揭統戰真相：不存在「純聊天」

翁曉玲日前前往廈門參加台商活動。（翻攝自翁曉玲臉書）

國民黨立委翁曉玲等7名立委日前赴中國廈門，引發「赴中領旨」爭議，對此，網紅閩南狼（陳柏源）以自身曾身處中共統戰體系的經驗直言，在中國那種文化交流場合中，根本不存在所謂「純聊天」，他更點出關鍵問題：台灣一邊承受壓力、強化國防，另一邊卻有人跑去充當「統戰樣板」，還自以為是在談和平。

閩南狼針對藍委前往廈門參加台商活動引起議論一事，在Threads發文表示，「7立委跑去廈門當背景板，還跟你說那只是去聊聊天？」他表示自己在統戰體系混過，看過太多這種場合，在中國那種明著文化交流場合裡，並沒有所謂「純聊天」這3字。

閩南狼指出，在該場合，只要一入座、笑一下或是點頭的畫面就可能被剪進官方宣傳片，對外操作成「台灣自己的人都來了」；當台上高談「配合中國國家戰略」、「維護統一與領土完整」，而台下坐著的是中華民國民意代表，不離席、不回應，即形同默許，更何況還是「帶著職位與頭銜」前往。

閩南狼直言「我們是為了台商、為了避戰」的說法他難以接受，若真要幫台商，可以在台灣清楚說明立場，也可以在國會把國防、經貿與風險攤開講白，而不是出現在「侵略者的鏡頭」中演「溫良恭儉讓」。

閩南狼強調，和平不是「跪」出來的，而是讓對方每天算盤打完之後，發現打你不划算，台灣現在真正的問題在於，一邊在強化國防、承受壓力，另一邊跑去當「統戰樣板」，還自以為在談和平，「你站在哪裡，就看你的臉最後出現在誰的鏡頭裡」。





