翁曉玲等藍委集體赴中 民進黨嗆問為何鬼鬼崇崇：難道真有不可告人之事

記者盧素梅／台北報導

媒體報導，中共為確保對台工作沒有意外，利用中國正在舉行廈門台商成立33週年活動，積極接觸國民黨立委赴中，要擋國防特別預算。國民黨立委翁曉玲、葉元之等人也被直擊搭機前往。民進黨今（21）日質疑，藍白已經聯手封殺「立委赴中報備」法案700多次，為什麼藍委去中國要鬼鬼祟祟？這麼害怕揭露中國行程、接受選民檢驗，難道是真的做了什麼不可告人的事情嗎？

民進黨在臉書發文痛批，國民黨立委口口聲聲喊「反獨裁」，結果身體卻誠實地「挺獨裁」，週末一到，就接二連三前往中國。尤其，當國會不斷出現違憲爭議法案、總預算與國防預算持續遭到杯葛、行政部門提出重要國安法案送審，在這個關鍵的時間點，為什麼國民黨立委要遮遮掩掩地前往中國？

民進黨指出，在媒體補捉到翁曉玲、葉元之低調搭飛機的畫面後，翁曉玲才貼出蔣萬安爸爸蔣孝嚴的照片，先說「是到廈門參加台商活動」，又說「是私人行程」。另一位人在廈門的藍委林思銘則說「與新竹鄉親交流」。

民進黨質疑，問題是：為什麼藍委去中國要遮遮掩掩？敢不敢完整公布所有行程？能交代清楚在中國到底見了誰、傳遞了哪些訊息嗎？更諷刺的是，藍委與民眾黨總召黃國昌等人合作，在國會已經「連續700多次」封殺民進黨立委提出的《兩岸人民關係條例》修法、也就是立委赴中報備法案。

民進黨指出，立法委員出國不是問題，也不是說就都不能去中國，但為什麼國民黨立委去中國要鬼鬼祟祟？為什麼要反對「立委赴中報備修法」？國民黨這麼害怕揭露中國行程、接受選民檢驗，難道是真的做了什麼不可告人的事情嗎？

