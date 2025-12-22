翁曉玲等藍委集體赴中 綠委：假交流真領旨？中國交付新任務？

吳思瑤嘲諷，怎麼翁曉玲在台灣都「奧嘟嘟」，去到中國就喜滋滋？ 圖：取自翁曉玲臉書

[Newtalk新聞] 台灣19日發生震驚全國的隨機殺人案，隔天，國民黨立委翁曉玲、葉元之等人被直擊搭機前往中國廈門，行程主要為參加台商協會相關活動，傳出此行至少有8名藍委出席，中國國台辦官員也與會，以確保國防、國安法案不會在本會期通過。對此，民進黨立委林楚茵嘲諷根本是假交流真領旨。

7藍委赴中「接旨」擋國安法案？《自由時報》報導，中國近期藉廈門台商協會成立33週年活動，積極透過管道找國民黨立委參與，名為探訪台商，目的是確保對台工作「沒有意外」。據透露，參與立委包括林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人，權責涵蓋立法院各大委員會。北京希望國民黨能「務必確保」國防特別採購、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。

對此，民進黨政策會執行長吳思瑤21日PO出照片狠酸，怎麼翁曉玲在台灣都「奧嘟嘟」，去到中國就喜滋滋？翁曉玲還把台北市長蔣萬安的爸爸拉下水，「這下大家才知道，雙城論壇蔣萬安還沒啟程，蔣孝嚴先赴中報到了」。

吳思瑤表示，昨天才大動作「反獨裁反專制」的國民黨立委，今天就急著到中國擁抱獨裁歌頌專制了！她質疑，中國交付新任務？向中國輸誠，為鄭習會鋪路？或是國共勾串合謀重要議案？「國民黨立委是去彙報？還是領賞？」

林楚茵也發文指出，藍白才聯手延長開會到明年1月31日，結果國民黨立委今天一早卻飛中國，放著總預算不審查，阻擋國防預算不給付委，反而搭飛機出國去幹嘛？在立法院會期最忙、應該審查國防預算關鍵的時刻，藍白延會裝認真，目的只為惡意杯葛民生預算與國防預算！「藍委假交流真領旨？擋預算的同時飛中國是報告KPI爭取『鄭習會』門票嗎？」

