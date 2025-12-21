翁曉玲等7藍委集體赴中 民進黨問「到底跟誰見面」：為何去中國要鬼鬼祟祟？

民進黨今痛批，藍白在國會「連續7百多次」封殺立委赴中法案，為何國民黨立委去中國要鬼鬼祟祟？（圖／翻攝民進黨臉書）

有媒體披露，國民黨立委翁曉玲、葉元之等7名藍委近期赴中參與廈門台商活動，中國國台辦還派官員南下了解台灣島內情勢。對此，民進黨今天（21日）痛批，藍白在國會已經「連續700多次」封殺立委赴中法案，為什麼國民黨立委去中國要鬼鬼祟祟？國民黨這麼害怕揭露中國行程、接受選民檢驗，難道是真的做了什麼不可告人的事情嗎？

據《自由時報》報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請前國民黨副主席蔣孝嚴、國民黨大陸事務部主任張雅屏、桃園市議長邱奕勝，以及藍委林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等人赴中。知情人士更透露，中方邀請是希望國民黨「務必確保」包括賴政府的國防軍購特別預算、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。

對此，民進黨今在臉書發文痛批，國民黨立委口口聲聲喊「反獨裁」，結果身體卻誠實地「挺獨裁」，週末一到，就接二連三前往中國。尤其，當國會不斷出現違憲爭議法案、總預算與國防預算持續遭到杯葛、行政部門提出重要國安法案送審，在這個關鍵的時間點，為什麼國民黨立委要遮遮掩掩地前往中國？

民進黨指出，在媒體補捉到翁曉玲、葉元之低調搭飛機的畫面後，翁曉玲才貼出蔣萬安爸爸「章孝嚴」的照片，先說「是到廈門參加台商活動」，又說「是私人行程」；另一位人在廈門的藍委林思銘則說「與新竹鄉親交流」，但問題是，為什麼藍委去中國要遮遮掩掩？敢不敢完整公布所有行程？能交代清楚在中國到底見了誰、傳遞了哪些訊息嗎？

民進黨續指，更諷刺的是，藍委與民眾黨黃國昌等人合作，在國會已經「連續700多次」封殺民進黨立委提出的《兩岸人民關係條例》修法、也就是 #立委赴中報備法案

民進黨強調，立法委員出國不是問題，也不是說就都不能去中國，但為什麼國民黨立委去中國要鬼鬼祟祟？為什麼要反對「立委赴中報備修法」？國民黨這麼害怕揭露中國行程、接受選民檢驗，難道是真的做了什麼不可告人的事情嗎？

翁曉玲上午則在臉書發文解釋，昨日很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動，不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自中國三十多個城市的台企協會台商朋友們，看到大家一團和氣，齊心齊力，在各自領域認真打拼；此行她與幾位同事們前去參加活動，純是自費、私人行程，她會繼續做該做的事、說該說的話，不會退縮。



