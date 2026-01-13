即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

國民黨立委翁曉玲等人，主導停砍公教人員年金（反年改）法案，儘管外界質疑法案通過，恐造成世代不正義的爭議，但藍白立委仍挾多數席次，去年（2025）12月12日將其三讀通過。不過，現在外界傳出，當時通過的法案並沒有加上「施行日期」，直接導致今年（2026）退休金並沒有變多，使得翁曉玲今（13）日上午也親上火線回應。

翁曉玲今日受訪稱，若從《退撫法》第37條及38條的條文內容仔細閱讀，大概99%的人都會認為已經非常清楚將法律施行日期、生效日、回溯時間都已經明訂於法條，所以根本沒有像吳思瑤造謠，或像銓敘部惡意曲解法律解釋。

她又稱，基本上民進黨政府軍人加給不編列預算，而軍公教警消的退休金提高也不編列預算、該發還退休的軍公教退休金差額也不發，甚至公教人員停砍也不繼續執行，還要繼續扣減，民進黨政府完全沒有把軍公教放在心上，而是無止盡踐踏軍公教，同時也剝奪軍公教的權益。

但面對記者追問，沒寫施行日期與原本的差別在哪裡？翁曉玲僅回應，這部分她就不用再多說，因為在法律條文都非常清楚，「至於吳思瑤亂七八糟的解釋就去問她吧」。

不過，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今日則在臉書就指出，藍白亂搞《退撫法》說要把「退休所得替代率」回復到 2023 年的比率，法案在一片罵聲中闖關通過，但他們今年的退休金，一毛錢都沒變多。

張育萌分析，去年12月12日，「停砍退休金」的反年改法案三讀通過，而兩週後，12月 26日，總統公布法案，只要法律沒有寫「施行日期」，依照《中央法規標準法》，就是在「公布之日起算至第三日起發生效力」也就是說，停砍退休金的《退撫法》真正上路日期，是12月28日。

因此，張育萌點出，翁曉玲亂修法寫得太開心，把所得替代率硬拉回 2023 年，但整部法，完全沒寫上路日期，也就是根本沒有「施行日」，「抱歉，你沒寫施行日，就只好算是12月28日起算了」。

同時，針對翁曉玲氣急敗壞說其立法原意就是要「溯及既往」到 2023 年，張育萌則反問「不是，誰知道你立法時心裡在想什麼？整部法沒寫『不論退休生效時間都一體適用』，也沒說『已退休者亦溯及既往』，什麼都沒有，通通沒有。廢到笑，整個國家陪你鬧，結果自己法條都不會寫」。





原文出處：快新聞／翁曉玲糗了！傳急過反年改忘寫施行日期 本人親上火線回應

