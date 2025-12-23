翁曉玲續擋國防特別條例！AIT秀見國民黨高層照：支持台灣強化防衛能力

政治中心／綜合報導

美國在台協會副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。（圖／翻攝自美國在台協會 AIT臉書）

國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等7位立委，20日赴中參加「廈門台商投資企業協會」所舉辦之台商活動，傳出是假交流真領旨，反對軍購特別預算案一事，其中的翁曉玲更在昨預告會在立院程序委員會擋下1.25兆的國防特別條例。今（23）日美國在台協會 AIT在臉書PO出副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面的照片，發文還強調美台關係的重要，重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。

傳出藍委赴中國廈門參加台商活動「接旨」反對軍購特別預算案，翁曉玲昨批評，一趟單純的廈門行，竟被扭曲成傳遞訊息、接受指示等行動。「明天的立法院程序委員會將會繼續擋下國防相關條例，因為執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼東西，所以會繼續擋下來」。

美國在台協會AIT在臉書PO表示「美國在台協會副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。」

AIT指出，會談期間，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。梁凱雯副處長與李乾龍和張榮恭亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

