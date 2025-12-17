翁曉玲要府院到立院報告備詢《財劃法》不副署案 總統府：不會去

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

行政院長卓榮泰近日宣布不副署立院通過的新版《財劃法》修法，立院司委會召委、藍委翁曉玲要求府院秘書長明(12/18)專題報告，對此，總統府發言人郭雅慧今(12/17)表示，依照《憲法》，對立院負責的是政院，總統府秘書長僅於審查預算案及總統府主管法案審查時列席備詢。

總統府發言人郭雅慧，資料照，總統府提供

立院司法法制委員會原本明日排定法務部長等人專題報告，但在卓揆宣布不副署《財劃法》後，翁曉玲變更議程，邀請府院秘書長、司法院、法務部就不副署一事專題報告並備詢。

郭雅慧表示，總統府稍早已函復委員會說明，依照《憲法》增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

