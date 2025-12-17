翁曉玲要求潘孟安18日報告、備詢 總統府：立院職權對象是行政院

行政院長卓榮泰15日宣布，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布，增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安報告說明。總統府今（17）日傍晚回應，立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，意指潘孟安明天不會出席。

總統府秘書長潘孟安。（資料照／中天新聞）

立法院去年三讀通過《選罷法》《憲法訴訟法》及《財劃法》修正案後，總統賴清德曾於社群平台表示，民主紛爭應以更大的民主解決。總統府秘書長潘孟安也曾於去年12月25日赴立法院答詢時指出，總統作為憲法守護者不會不公布法律，行政院亦不會不副署，否則形同打臉總統。然而，卓榮泰的最新表態，與潘孟安先前承諾形成強烈對比。

國民黨立委翁曉玲。（資料照／中天新聞）

司法法制委員會18日增列的專題報告議程，將針對「立法院三讀通過之法律，經行政院依憲法增修條文移請覆議，並經立法院表決維持原案後，行政院長未依法副署、總統未依法公布施行，對我國憲政民主與法制造成之影響及相關法律責任」進行討論，並邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院與法務部列席說明。

總統府發言人郭雅慧。（資料照／中天新聞）

對此，總統府發言人郭雅慧今日傍晚表示，總統府稍早已函復委員會說明，依照憲法增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。這意指潘孟安明日將不會出席。

