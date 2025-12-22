翁曉玲認了有跟廈門台辦「聊聊天」 吳崢酸爆：聊天氣還是聊機密？

進黨發言人吳崢22日召開「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會。(記者羅沛德攝)

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢今召開「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會，質疑國民黨立委在會期中，鬼鬼祟祟集體赴中，到底到底見了哪些中共官員？有沒有接受指令？還會再擋國防特別預算和國安法制強化嗎？針對國民黨立委翁曉玲自爆在現場與廈門台辦主任「聊聊天」，吳崢痛斥，這就證實民進黨的質疑有所本，翁與國台辦官員到底聊什麼？聊天氣還是聊機密？

吳崢質疑，立法院還在開會、還有這麼多重要大事，為什麼翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華及涂權吉等7名國民黨立委在會期中，匆匆忙忙、鬼鬼祟祟到廈門參加台商協會的活動，期間到底見了什麼人、做了什麼事情呢？是像他們所說的關心台商，還是有背後有不可告人的目的？

吳崢表示，自去年國民黨團總召傅崐萁帶著浩浩蕩蕩的藍委到北京見王滬寧，如今頻率越來越頻繁、密集，難道這變成國民黨的新慣例？難道國民黨都要在會期中直接赴中向中國方面匯報台灣政情嗎？那你到底是台灣人民選出來的立委，還是中國的所謂代表呢？

吳崢嚴正質疑，國民黨立委這趟到中國到底見了誰、談了什麼事情，有沒有被中國下指令，要求全力擋國防特別預算相關條例、國安法制強化等，如果國民黨明天在程序委員會繼續杯葛國防特別預算相關條例、國安法制強化，不願付委審查，繼續擋國防、擋國安，在立法院的所作所為與中共指令如出一轍、完全吻合，那就是自己坐實到中國領旨。

對於翁曉玲在國民黨記者會上表示，現場確實有廈門市台辦主任及台商相關單位人員，但「大家就是聊聊天、噓寒問暖，不過只是這樣」，並提及因為執政黨不來報告，在程序委員會輕易放行國防特別預算。吳崢表示，翁曉玲的發言，證實民進黨的質疑和相關資訊是真實的，她自己公開承認，這一趟到廈門與廈門國台辦有接觸、聊天，那聊了什麼？聊天氣、聊台灣政情，還是聊機密呢？翁曉玲要不要跟台灣人民交代？

吳崢質疑，國民黨封殺立委赴中報備法案的用意就在這裡，跟中國建立一個秘密溝通管道，不受制約、不受法律約束、不受人民監督，這才是真正的黑箱；尤其翁曉玲預告明天會在程序委員會繼續杯葛國防特別條例，更坐實了國民黨在立法院做的事情，永遠跟中國站在同一邊，中國多次指控台灣以武謀獨、反對台灣強化國防軍備，對我國國防比手畫腳、潑髒水、亂罵一通。

吳崢痛批，翁曉玲講的話完全經不起檢驗、沒有道理，相關條例通過後，行政院編列的預算，同樣要送立法院審查，無論賴總統有沒有到立法院進行國情報告，都不影響立法院預算監督的能力，在野黨一直高喊「委員會中心主義」，卻不讓案子進入委員會審查，既然翁曉玲直接嗆聲要繼續擋國防，國民黨已經不演了！拜託全國人民也要看清楚現實。

