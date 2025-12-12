翁曉玲談助理除罪！她轟「檢討被害者」曝傅崐萁1舉動：引火自焚

政治中心／陳慈鈴報導

國民黨立委陳玉珍提案修法「助理費除罪化」，明定助理費將由立委「統籌運用」還可以「免檢據核銷」，引發多名國會助理不滿，連署要求撤案；陳玉珍則表示，不會撤案，且強調「我提這案子是非常的公正」，內容是經過嚴整的研究，不是隨意提出來的。同黨籍立委翁曉玲則稱，不影響助理權益，「除非是他們認為自己可能不夠好、不夠優秀」，議題持續受到關注。對此，時代力量黨主席王婉諭今（12）日表示，「有時候我很懷疑，翁曉玲委員真的不是臥底嗎？」

廣告 廣告

立法院司法法制委員會11日進行助理費除罪化專報，翁曉玲質詢時稱，「國會助理們有一些反彈，我都能理解，但任何一個法律的修正，絕對不會影響到既有助理的權益，除非是他們認為自己可能不夠好、不夠優秀，可能擔心未來改變的時候，立委不願意再聘用他們。」

王婉諭認為，這番言論已經不只是火上澆油，甚至是在檢討被害者了。國民黨委員用這種態度來面對助理，也難怪助理們會群情激憤。

王婉諭說，今天早上九點，立法院助理工會將在立院門口集結、反對陳玉珍的修法。就我所知，包含工會理事長在內，裡面有非常多都是「國民黨」的助理。平常，他們替自己的老闆衝鋒陷陣、擋子彈、做所有幕後最辛苦的工作，誰也沒想到，有一天竟然會被老闆這樣輕易地出賣。她在立法院看過無數場記者會，但由「國會助理」自己召開的，還真的是第一次。

王婉諭指出，陳玉珍這群提案立委，為了把助理費變成自己的小金庫，卻完全沒有想到，這麼做會犧牲掉數百位助理的權益與生計。這就是為什麼，會有超過三百位助理、七十多個立委辦公室集體連署反對。

王婉諭還說，但國民黨總召傅崐萁，竟然還去追查哪些「藍營助理」敢連署？這種引火自焚的行徑，真的讓人瞠目結舌。

更多三立新聞網報導

翁曉玲稱助理費除罪不影響 吳崢轟：妳清大的薪水難道是主任隨喜打賞？

傻眼！翁曉玲竟稱助理費除罪化「不影響權益」：除非他們覺得自己不夠好

又封殺！藍白再擋政院財劃法＋國防特別預算 綠怒喊：台灣不要吳三桂

停砍公教年金協商破局！年改恐走回頭路？卓榮泰：一切都很困難

