翁曉玲護航助理費除罪「除非不夠好才會被解聘」 王婉諭：檢討被害者

國會助理工會發表《立法院組織法》修法訴求主張。李政龍攝



針對助理費除罪化案，國民黨立委翁曉鈴昨日質詢時表示「這次修法不會影響助理權益」、「除非是助理們覺得自己不夠好，才會被解聘」。對此，時代力量黨主席王婉諭今（12/12）痛批，國民黨委員用這種態度來面對助理，也難怪助理們會群情激憤，這已經不只是火上澆油，甚至是在檢討被害者了。

王婉諭在臉書發文質疑，「翁曉玲委員真的不是臥底嗎？」

她提到，今天早上立法院助理工會將在立院門口集結、反對陳玉珍的修法。而包含工會理事長在內，裡面有非常多都是「國民黨」的助理，平時替自己的老闆衝鋒陷陣、擋子彈、做所有幕後最辛苦的工作，誰也沒想到，有一天竟然會被老闆這樣輕易地出賣。

廣告 廣告

王婉諭指出，她在立法院看過無數場記者會，但由「國會助理」自己召開的，還真的是第一次。

王婉諭表示，陳玉珍這群提案立委，為了把助理費變成自己的小金庫，卻完全沒有想到，這麼做會犧牲掉數百位助理的權益與生計。這就是為什麼，會有超過300位助理、70多個立委辦公室集體連署反對。

然而，王婉諭提到，國民黨總召傅崐萁，竟然還去追查哪些「藍營助理」敢連署？「這種引火自焚的行徑，真的讓人瞠目結舌。」

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了