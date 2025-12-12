翁曉玲護航陳玉珍推「助理費除罪化」王婉諭：用檢討被害者來面對

國民黨立委翁曉玲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，掀起社會質疑聲浪，也引起國會助理不滿。國民黨立委翁曉玲卻指稱「這次修法不會影響助理權益」。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，國民黨立委用這種態度來面對助理，已經不只是火上澆油，甚至是在檢討被害者，也難怪助理們會群情激憤。

王婉諭今（12）天在臉書發文寫道，面對陳玉珍版的「助理費除罪化」修法，翁曉玲昨天在質詢時說：「這次修法不會影響助理權益」、「除非是助理們覺得自己不夠好，才會被解聘」。翁曉玲的說詞已經不只是火上澆油，甚至是在檢討被害者了，國民黨委員用這種態度來面對助理，也難怪助理們會群情激憤，她也不禁懷疑，翁曉玲「真的不是臥底嗎？」

王婉諭指出，今天早上，立法院助理工會在立院門口集結、反對陳玉珍的修法，而包含工會理事長在內，裡面有非常多的人都是「國民黨」的助理，平常替老闆衝鋒陷陣、擋子彈、做所有幕後最辛苦的工作，誰也沒想到，有一天竟然會被老闆這樣輕易地出賣。她在立法院看過無數場記者會，但由「國會助理」自己召開記者會，還真的是第一次。

王婉諭續指，陳玉珍這群提案立委為了把助理費變成自己的小金庫，卻完全沒有想到，這麼做會犧牲掉數百位助理的權益與生計。這就是為什麼，會有超過300位助理、70多個立委辦公室集體連署反對，但國民黨總召傅崐萁，竟然還去追查哪些「藍營助理」敢連署？這種引火自焚的行徑，真的讓人瞠目結舌。

