翁曉玲質問停砍年金案「會不會副署？」 張惇涵唸翁曉玲丈夫論述回擊

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委翁曉玲今(18)日在立法院司法及法制委員會質詢行政院秘書長張惇涵，兩人頻頻交火，其中在問到行政院是否會副署立院三讀通過的停砍公教年金案？張惇涵突引用翁曉玲丈夫、前大法官陳春生在釋字717號協同意見書中內文「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念」，翁曉玲則怒回「我先生的發言跟我們討論的停砍公教年金有什麼差別嗎？」

廣告 廣告

翁曉玲今日質詢行政院秘書長張惇涵時問到，行政院會不會副署立法院三讀通過的停砍公教年金案？張惇涵則表示他想唸一段文字「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念」，翁曉玲嗆「你們提醒，我們在整個法案討論的過程當中已經聆聽了，聆聽之後接下來就是我們決定的」。

張惇涵接著問「委員，你知道這句話是誰講的嗎？」並指出這句話是大法官陳春生在釋字717號協同意見書提出來的，陳春生也就是翁曉玲的丈夫。翁曉玲則怒回「我先生的發言跟我們討論的停砍公教年金有什麼差別嗎？所以我們現在的財政有什麼困難嗎？如果我們財政有困難，沒辦法用永續經營，你為什麼要花1.25兆去買軍購？」

翁曉玲質問「張秘書長，請你回答我的問題，請你在我們的鏡頭前，告訴我們全國的公教人員，你會不會副署？」張惇涵答「委員，咨文還沒有送到總統府跟行政院」，翁曉玲又嗆「你怎麼知道沒有送？」張惇涵無奈回應，他早上才確認過有沒有送。

翁曉玲持續追問「所以你們會不副署嗎？總統如果公告這法律你會執行嗎？」張惇涵則表示，行政院、總統府一定會做合法合憲的決定。翁曉玲續批行政院自我膨脹「你們認為你們是最大的」，張惇涵也反擊「委員你是說過立法院比較大的」。

原始連結







更多華視新聞報導

行政院不副署財劃法 翁曉玲喊「嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算」：不做事就別領錢

藍委提案停砍公教年金 陳建仁籲勿破壞穩定制度

卓揆喊「不副署」財劃法！ 藍白封殺1.25兆國防預算

