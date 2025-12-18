翁曉玲質問會不會副署停砍年金...張惇涵援引翁丈夫、前大法官「意見書」打臉：政院會做合法合憲的決定

立法院今（18日）召開司法及法制委員會，針對行政院不副署「財劃法修正案」一事質詢，國民黨立委翁曉玲要求行政院秘書長張惇涵當面回答政院是否會副署「停砍公教人員退休金法案」。對此，張惇涵不疾不徐唸出一段由翁曉玲丈夫、前大法官陳春生在司法院釋字第717號協同意見書的意見，表示應「考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念」，並直言政院會做出合法合憲的決定，若翁委員認為是行政獨裁，也使用制衡機制，包括憲法法庭和不信任案。

廣告 廣告

立法院司法及法制委員會今日邀請總統府及行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。



翁曉玲在質詢時要求，張惇涵面對全國現職、退職的公教人員回應，立法院三讀通過的「停砍公教人員退休金法案」，行政院會不會副署？



張惇涵即表示，想唸一段文字：「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念。」他指出，這些是陳春生大法官在釋字717號協同意見書中所提出的，不管是財劃法或年金法案都應考量這段話。



翁曉玲反問，「我先生的發言和我們討論停砍公教年金有什麼差別嗎？所以我們現在的財政有什麼困難嗎？如果你們認為我們現在財政有困難，無法永續經營，為何要花1.25兆去買軍購？」



張惇涵直言，民國84年改制後，很多84年以後進來的公務員，到現在還在提撥，他們難道不會擔心退撫基金會提前3到4年破產嗎？



翁曉玲自顧自追問，再次要張惇涵回答，「在錄影鏡頭前，告訴全國公教人員，你會不會副署？」張惇涵則說，咨文還沒有送到總統府和行政院。



翁曉玲聽後反問：「你怎麼知道沒有送？」張惇涵說：「我早上才確認過有沒有送。行政院一定會做合法合憲的決定」並說，現在立法院還沒送咨文，總統也希望立法院能夠理性思考。



翁曉玲再批：「不管有沒有送，你們的態度立場呢？會不副署嗎？就算副署了總統公告，你們會執行嗎？合法合憲並不是你行政院決定的，你們膨脹到是現在五院裡面最偉大的。」張惇涵依話反擊道：「行政院不會是最偉大的，委員是你說過立法院比較大的。」



翁曉玲說：「你們認為自己最偉大，所有的法案，我們立法院經過113位委員，經過多少次討論通過的法律案，你們可以不副署、不執行、總統可以不公告，這不是行政獨裁是什麼？」張惇涵回應：「委員妳是學者，如果覺得是行政獨裁，也有制衡機制，還有憲法法庭和不信任案，行政還是可以被制衡的。」

(圖片來源：國會頻道)

更多放言報導

藍白聯手反年改...黃帝穎提陳春生主張「國家財政資源永續運用」：翁曉玲的大法官先生打臉自己人！

藍提「助理費貪污除罪化」、「貪污5萬以下不罰」…溫朗東批「無急迫性」：只會讓有能力立法的助理消失…周玉蔻提醒「綠營也有貪污問題」：不可因此包庇