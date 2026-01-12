翁曉玲質疑退休審定函耗時過久 銓敘部長：如果你了解行政事務

國民黨立委翁曉玲質疑退休審定函耗時過久，考試院秘書長劉建忻打臉，半年屬合理期程。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院日前三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，銓敘部表明，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年。對此，國民黨立委翁曉玲今（12）日批評，僅需調整既有系統參數，無須重新開發系統，直指考試院與銓敘部「故意拖延」。但遭考試院打臉指出，參考過往年改與警察人事條例修正後的作業經驗，半年屬合理期程。

立法院司法及法制委員會今日針對「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」進行專題報告。

翁曉玲首先質疑，警消人員所得替代率提高後的預算差額，至今未見相關部會編列，並追問究竟應由銓敘部或內政部負責。對此，考試院秘書長劉建忻明確回應，依修法明文規定，相關預算應由行政院編列，並非銓敘部職責。翁曉玲隨後指稱內政部「不願照顧退休警消」，但劉建忻重申，法條已清楚載明預算責任歸屬。

隨後，翁曉玲轉而質疑《公務人員退休資遣撫卹法》於去年底修正公布後，銓敘部未將113年、114年已退休人員被扣減的退休金差額發還，指控此舉構成「公法上的不當得利」。她主張，該法修正後，退休所得替代率應回到112年水準，且具有回溯效果。

對此，劉建忻說明，關鍵在於法律生效日。該法於總統公布後生效，條文中並未明定追溯適用，因此在生效日前，退休金仍依法適用舊制，生效後才適用新制。他強調，銓敘部係依法行政，並無自行曲解法律。

翁曉玲則反駁，應從條文第一項一路讀到第六項，認為立法原意即是讓所有退休人員的所得替代率停留在112年標準，質疑銓敘部錯誤解釋法律，並指責官員未能站在公教人員立場。

針對重新發出退休審定函需時半年一事，翁曉玲質疑行政效率，認為僅需調整既有系統參數，無須重新開發系統，直指考試院與銓敘部「故意拖延」。對此，劉建忻回應，系統涉及未來所有退休案件，需重新處理，並參考過往年改與警察人事條例修正後的作業經驗，半年屬合理期程。

翁曉玲進一步追問，半年內多扣的退休金是否會連本帶利返還。劉建忻表示，依法審定後，該補發者一定會補發，但若涉及是否追溯至113年初，仍需回歸立法原意與法規解釋。

銓敘部長施能傑也指出，銓敘部係依《中央法規標準法》進行通案解釋，由於法條未明定追溯生效，只能自生效日起適用。翁曉玲則持續質疑此一說法，另外，重新發出退休審定函需時半年，施能傑最後直言，「如果你了解行政事務，可以多問一下，我們之前都是用這種標準的作業程序」。

