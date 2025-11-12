翁曉玲質詢又出金句 竟護航中國「難道會亂抓犯人？」
即時中心／徐子為報導
根據陸委會統計，去（2024）年1月至今年9月間國人赴中遭限制人身自由者達132人，其中被中方指控涉詐騙案件的占比高達7成，涉國安案為1人。而最近未獲清華大學科法所續聘的藍委翁曉玲，今（12）質詢時反問「這情況很嚴重嗎？」並質疑陸委會不斷強調赴中風險，是在打認知作戰。對此，陸委會主委邱垂正強調，失聯人數增加1個就很嚴重，何況每個月都增加20幾個。
立法院內政委員會今（12）日邀請陸委會及海基會進行業務報告並備質詢。
翁曉玲引用陸委會 10 月底發布的數據指出，有132國人被限制人身自由，其中有 93 人，也就是高達七成是因詐騙案件而被留置。還有13人是因為宗教因素，而真正因為政治國安案件被留置的，「其實也只有一人，這個情況很嚴重嗎？」
對此，陸委會主委邱垂正回應，這裡的詐騙案件都是中國那邊講的，至於是不是真的是詐騙案件，也要再看當事人是否涉及其他的刑事案件。而且「就算是1個人，我們都很關注」。宗教除了一貫道，最近也有延伸到其他的基督教教派，都被下令不能從事傳教的事情。他強調，政府對國人的風險提醒是基於客觀數字，「增加1個就很嚴重，何況每個月都增加20幾個。」
翁曉玲還質問：「難道中國會亂逮詐騙犯嗎？會把政治性人物當成詐騙犯抓起來嗎？」她又說，「很多台灣老百姓會很高興，這些詐騙犯是被中國那邊先把他扣留下來，限制他的自由，不會回到台灣國內來詐騙。」顯然她對中方說法深信不疑。
翁曉玲最後表示，建議陸委會、外交部一併把相關數據提出，讓外界知道國人在其他國家海關被留置的情形是不是遠比去中國嚴重。
原文出處：快新聞／翁曉玲質詢又出金句 竟護航中國「難道會亂抓犯人？」
