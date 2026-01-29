翁曉玲贈白委「最佳夥伴」錦旗 綠委拒同框合照

國民黨立委翁曉玲準備了一面「最佳夥伴」的紅色小錦旗送給民眾黨立委黃國昌，對此黃也笑著接受，不過翁邀請在場綠委莊瑞雄及陳培瑜一同合照時也遭婉拒。（摘自立法院直播系統／丁上程台北傳真）

國民黨立委翁曉玲準備了一面「最佳夥伴」的紅色小錦旗送給民眾黨立委黃國昌，對此黃也笑著接受，不過翁邀請在場綠委莊瑞雄及陳培瑜一同合照時也遭婉拒。（摘自立法院直播系統／丁上程台北傳真）

國民黨立委翁曉玲準備了一面「最佳夥伴」的紅色小錦旗送給民眾黨立委黃國昌，對此黃也笑著接受，不過翁邀請在場綠委莊瑞雄及陳培瑜一同合照時也遭婉拒。（摘自立法院直播系統／丁上程台北傳真）

立法院司法法制委員會29日上午舉行這個會期最後一次會議，會中審查《刑事訴訟法》部分條文修正草案，主要為擴大預防性羈押事由。而會前委員會召委、國民黨立委翁曉玲也特別準備了一面「最佳夥伴」的紅色小錦旗送給黃國昌，對此黃也笑著接受，不過翁邀請在場綠委莊瑞雄及陳培瑜一同合照時也遭婉拒，莊更稱「我跟你們合作無間，我會被罵死。」

司法法制委員會今天繼續併案審查民進黨立委陳培瑜、台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立委吳宗憲所提，攸關擴大預防性羈押事由的刑事訴訟法第101條之1條文修正草案。各黨團立委們都增加應納入預防性羈押的相關罪嫌，包括刑法不能安全駕駛罪、殺幼童罪、凌虐或妨害未成年人健康發育罪、妨害性影像罪、加重妨害性影像罪、供人觀覽性影像罪、製作不實性影像罪、第302條之1的妨害自由罪。

廣告 廣告

開會過程中司法院贊同立委修法，並整合立委提案版本，提出建議修正條文，後經在場立委提出修正動議討論後通過，藍綠白三黨立委皆無異議，全案不須交由黨團協商。

不過會前翁曉玲表示，由於黃國昌即將在這個會期結束後卸任，黃在法案審查與預算把關上都展現高度專業與認真態度。自己在過去委員會運作中，從黃身上學習到很多，他可以說是司法法制委員會楷模。因此準備了一面「最佳夥伴」錦旗要贈與黃，上面也寫上「合作無間、默契滿分、不分彼此、有你真好，特頒此獎，以資表揚」，肯定黃國昌表現。

對此黃國昌也笑著接受，不過翁曉玲原欲邀請在場綠委莊瑞雄及陳培瑜一同合照，兩人紛紛婉拒。陳培瑜直接揮手拒絕，莊瑞雄則稱「我跟你們合作無間，我會被罵死。」

【看原文連結】