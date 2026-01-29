翁曉玲贈「最佳夥伴」錦旗送別黃國昌 綠委當場拒入鏡

翁曉玲致贈錦旗送別即將卸任的民眾黨團總召黃國昌，國民黨立委羅智強陪同合照。（陳愷巨攝）



立法院司法及法制委員會今天（29日）迎來本會期最後一次會議，也成為民眾黨團總召黃國昌的告別時刻。由於黃將依黨內「兩年條款」卸任立委職務，國民黨立委、司委會主席翁曉玲在會前特別準備錦旗致贈，表達長期合作的肯定。不過，在隨後的合影環節，翁邀請在場民進黨立委一同入鏡合照，卻遭當場婉拒，現場氣氛一度顯得尷尬。





司委會今天由翁曉玲排案，審查《刑事訴訟法》部分條文修正草案。翁曉玲表示，回顧新國會四個會期以來，司委會成員在野黨多為原班人馬，其中黃國昌長期投入司法法制相關議題，無論在法案審查或預算把關上，都展現高度專業與認真態度。

翁曉玲指出，自己在過去至少兩年的委員會運作中，從黃國昌身上學習良多，也感謝其對司委會的付出與貢獻。她進一步表示，黃國昌即將卸任，身為主席與長期合作夥伴，特別準備一面象徵心意的小型錦旗，盼能與大家一同分享這個時刻。錦旗上寫著「無敵金牌夥伴錦標賽最佳夥伴獎」，並以「合作無間、默契滿分、不分彼此、有你真好，特頒此獎，以資表揚」，肯定黃國昌在司委會的表現。





不過，在錦旗致贈後準備合影留念時，翁曉玲一度邀請在場的民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜一同入鏡，兩人當場表達拒絕，陳培瑜更直接揮手示意不參與，場面一度尷尬。最終僅由翁曉玲與國民黨立委羅智強陪同黃國昌完成合照，為司委會本會期畫下句點。（責任編輯：卓琦）

